Ferrari se s Leclercem dohodlo na smlouvě do roku 2029, píše Gazetta dello Sport

John Elkann minulý týden potvrdil, že oba současní jezdci zůstanou u Ferrari. Leclercovi i Sainzovi končí smlouva na konci příštího roku.

Podle Gazzetty dello Sport se už Ferrari a Leclerc v podstatě dohodli na prodloužení smlouvy a to až do roku 2029. Monačan by se díky tomu stal jezdcem s nejdelším kontraktem – aktuálně drží i tento rekord Max Verstappen. Jezdci Red Bullu vyprší smlouva na konci roku 2028.

Smlouva by Leclerovi skončila v době, kdy bude mít 32 let. U Ferrari je od roku 2019. Také by to z něj udělalo rekordmana v počtu startů za Ferrari. Nyní mu na Schumachera chybí 77 startů, což by měl se současným počtem závodů v sezóně bez problémů překonat.

Leclerc by si měl polepšit – podle Gazzetty si vydělá celkově až 50 milionů euro ročně. Dalším důvodem pro setrvání u Ferrari má být také nedávný příchod Frédérica Vasseura. V neposlední řadě nemá Leclerc zatím ani příliš jiných možností – i kdyby o něj projevil zájem Red Bull, patrně by nechtěl dělat dvojku Verstappenovi.

Nemusí ale jít jen o kalkul. Leclerc se nikdy netajil tím, že je velkým fanouškem Ferrari, věří mu a chce s ním získat titul.

Do Ferrari přišel Leclerc v poměrně obtížné době. Alonso a Vettel sice s rudými nezískali vytoužený titul, ale připsali si 11, respektive 14 vítězství. Leclerc je stále na pouhých pěti.

Zůstat by měl také Sainz, kterému ale podle italského deníku Ferrari nabízí jen roční smlouvu – Sainz chce minimálně dvouletý kontrakt.

V případě druhé sedačky chce mít Ferrari větší flexibilitu a možnost reagovat na vývoj na trhu. V budoucnu by mohlo mít zájem třeba o Landa Norrise. Brit má smlouvu do konce roku 2025 a už dnes je jasné, že o něj bude velký zájem.