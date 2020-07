Ferrari je zklamané výsledkem závodu i formou. Nečekali jsme, že budeme tak pomalí, říká Binotto

„Náš závod byl obecně velkým zklamáním,“ připustil Mattia Binotto po Maďarsku. „Po kvalifikaci jsme doufali v lepší závod, ale nebylo tomu tak.“

„Důvody je třeba analyzovat. Charlesovi jsme nasadili měkké pneumatiky, což v konečném důsledku nebyla správná volba. Myslím, že jsme ho dostali do těžké pozice a obtížné situace. V té době jsme si mysleli, že nasazení měkkých může být správné, protože jsme očekávali v krátké době déšť, ale k tomu nedošlo. Při zpětném pohledu se to vždy snadno řekne. Nebyla to správná volba.“

„Musíme pochopit naše závodní tempo. Po třech závodech si myslím, že jako Ferrari nemůžeme být vůbec spokojeni se současnou situací. Je to velké zklamání.“

Binotto uvedl, že tým využije nadcházející přestávky mezi závody k důkladné analýze výkonu. Problém je, že vývoj je nyní omezen v oblasti šasi i pohonné jednotky, takže udělat větší skok bude pro Maranello obtížnější.

„Až plně pochopíme, proč jsme tak pomalí, budeme moci říct, zda můžeme tuto ztrátu uzavřít. Teď je příliš brzy. Nejdříve se musíme zaměřit na to, abychom se opravdu pokusili porozumět autu a tomu, kde můžeme udělat velmi brzy krok kupředu a na tuto otázku odpovíme později během sezóny.“

„V Barceloně jsme viděli, že nejsme dost rychlí. Ale myslím, že jsme neočekávali tak obtížnou situaci. Ve srovnání s očekáváním je to určitě horší.“