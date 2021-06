Ferrari je pomalé v kvalifikačních simulacích

Charles Leclerc (10./13.)

Jezdci italské stáje se v trénincích pohybovali na hraně první a druhé desítky. Leclerc nicméně kromě negativ vidí i dílčí pozitiva.

„Učíme se, zkoušíme všechno možné. Zatím se nám nepodařilo vyřešit problémy z Francie, ale pracujeme na tom. Snad se nám brzy povede tu potíž rozlousknout.

Musím říct, že nám dnes vůbec nešly krátké jízdy. S velkým množstvím paliva to nebylo tak zlé. Na kvalifikační rychlosti ale musíme rozhodně zamakat. Zhruba víme, jakým máme jít směrem, takže doufám, že se v tomto ohledu dokážeme zlepšit. Co se závodní formy týče, měli bychom být lepší než ve Francii,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (11./11.)

Podle španělského jezdce jsou problémy Ferrari s pneumatikami střednědobého až dlouhodobého rázu.

„Snažili jsme se vyřešit naše problémy, dost jsme ráno experimentovali s nastavením. Musíme zjistit, co se to děje s předními pneumatikami. Je to naše slabina, která nás provází na různých okruzích. Snažíme se s tím něco udělat už nějakou dobu.

Dneska to bylo náročné, zaměřovali jsme se právě na odstranění problémů. Snad brzy získáme nějaké odpovědi. Tento víkend je v podstatě do jisté míry testovací a doufáme, že se poučíme pro další závod za týden.

Zároveň ale chceme získat co nejlepší pozice také tento víkend. Závodní rychlost není tak zlá. Když ale začne drolení předních gum, je to špatné,“ řekl Sainz.