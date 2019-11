Ferrari je po pátku spokojené. Data naznačují, že náskok na rovinkách je zpět

Podle Auto Motor und Sport je náskok Ferrari na rovinkách zpět. Mercedes a Red Bull odhadují, že Ferrari má na rovinkách v Brazílii náskok 0,7 s na Red Bull a asi 0,8 až 0,9 s na Mercedes.

Sebastian Vettel (3./1.)

Čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel po pozitivních výsledcích v pátečních trénincích věří, že Ferrari může v Brazílii udělat další krok vpřed.

„Auto dnes bylo slušné, můžeme se ale ještě zlepšit. Jsem přesvědčen o kroku vpřed. V závodě to bude těžké, protože ostatní jsou trochu rychlejší než my, kopíruje to ale situaci z několika minulých závodů, takže nejsem překvapen,“ řekl Vettel.

Charles Leclerc (4./2.)

Krok držel s Vettelem jeho týmový kolega z Ferrari Charles Leclerc, který ve druhém tréninku skončil druhý se ztrátou pouze 21 tisícin sekundy. Do závodu však Monačan odstartuje s penalizací odsunu o deset pozic na roštu za nasazení nového motoru.

„Celkově to byl pozitivní den, ačkoliv podmínky byly trochu zrádné. Je to stejné pro všechny a myslím, že jsme byli celkem konkurenceschopní. Je to dobré, teď se těšíme na zítřek,“ říká Leclerc.

„Budeme muset přizpůsobit nastavení auta tomu, jak se trať vyvíjí a pokusit se být v neděli, kdy se to počítá, co nejsilnější.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson