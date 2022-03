Ferrari je hodně blízko, tuší Verstappen

Max Verstappen (5./1.)

Mezi Verstappenem a Charlesem Leclercem byl ve druhém tréninku rozdíl menší než jedna desetina sekundy.

„Vidíte, že Ferrari se opravdu snaží, jsou nám opravdu blízko. Upřímně je to vzrušující. Počkáme a uvidíme, jak se všechno vyvine. Také se necháme překvapit, jaké módy motoru jednotlivé týmy zvolí.

Myslím, že zdaleka ne všichni už nasadili kvalifikační specifikaci. Ale zatím to vypadá dobře. Podle mě to tak chtějí všichni, nemám pravdu? Týmy jsou si blíž a vypadá to, že do budoucna to bude ještě těsnější,“ řekl Verstappen.

Sergio Pérez (10./7.)

Zkušený mexický závodník měl ve srovnání s Verstappenem o poznání méně povedený pátek. Uznává, že má před sebou ještě hodně práce.

„Je příjemné vrátit se k závodění. Máme ale před sebou dost práce. Nepovedlo se nám dosud nalézt optimální nastavení. Zkoušeli jsme různé věci, posbírali spoustu dat a věříme, že zítra se vrátíme silnější.

Hodně se učíme, co se týče degradace vozu, při závodních simulacích jsme se trochu potýkali s brzdami. Pole je hodně vyrovnané, očekávám, že i závod bude těsný. Myslím, že zítra se teprve dozvíme, jak si kdo vede,“ prohlásil Pérez.