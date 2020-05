Ferrari jde stranou. Sainz teď myslí jen na McLaren

Jezdci mají před sebou ještě všechny závody letošní sezóny, ale přesto už někteří podepsali svou smlouvu s jiným týmem pro příští rok. Kromě Ricciarda se to týká také Sainze.

„Podepsání smlouvy uprostřed pandemie, jako je tato a z domova, to vše je velmi zvláštní,“ řekl Saiz pro španělskou Movistar+.

„Byly to intenzivní měsíce. Je zajímavé žít z domova, tady s mým otcem a neustále si telefonovat s manažerem a bratrancem. Zvládli jsme to celkem dobře.“

„Rozumím těm, kteří mě chtějí vidět v rudé a co nejdříve bojovat o pódia a vítězství. Ale rád dělám věci dobře a včas. Teď mám před sebou zvláštní rok 2020, protože se bude lišit od těch předešlých a bude vyžadovat maximální koncentraci a pokračováni v práci jako vloni nebo lépe.“

„Pokud k tomu přidáte náklonnost, kterou jsem si vytvořil k tomuto týmu a to, jak jsem vděčný za to, že mi pomohli získat nejlepší verzi sebe sama, touha odejít z McLaru s dobře vykonanými povinnostmi je vysoká.“

„Až se dostanu do Wokingu, dám Ferrari stranou a budu myslet 100 % na McLaren a jak s nimi mít skvělý rok. Všichni se ke mně chovali skvěle a blahopřáli mi a to včetně celé správní rady a akcionářů. Je to něco, na co nikdy nezapomenu.“

Sainz vloni u McLarenu zazářil. V Brazílii získal i své první pódium. Letos tak má na čem stavět.

„Myslím, že základ z roku 2019 je velmi dobrý. Musíme provést změny, ale jsou to drobnosti. Nechci provádět žádné radikální změny. Při přestupu z Renaultu do McLarenu to byla velká změna, také z 2013 do roku 2014 z GP3 do světové série. To jsou dvě velké změny v mé sportovní kariéře. Nyní je čas vyleštit detaily. V jednom bych rád pokračoval a získal z něj více – ve využívání různých oddělení továrny, abychom je více spojili, abychom měli co nejtěsnější možnou spolupráci a vylepšili několik oblastí auta současně.“

„Tým F1 je tak velký, že musíte odstranit strach a zeptat se bez obav v různých oblastech továrny. Je to něco, co jsem vstřebával v průběhu času. Když máte 22, 23, říkáte si: ‚Kdo mě bude poslouchat?‘ A uvědomíte si, že jste jezdec F1 a že vás lidé chtějí poslouchat a znát váš názor.“

Pokud odmyslíme předsezónní testy, usednou jezdci do vozu po sedmi měsících. Podle Sainze to bude z psychologického hlediska jednoduché, ale z toho fyzického už méně. A to zejména dnes, kdy jsou vozy rychlé a je náročné je řídit.

Sainz v rozhovoru také „loboval“ za prodloužení smlouvy s Velkou cenou Španělska. Rád by si příští rok zazávodil ve ferrari před domácími fanoušky.

