Ferrari i nadále upřednostňuje Vettela, potvrdil Binotto

Mattia Binotto už na začátku sezóny řekl, že pokud to bude nutné, Ferrari dá v závodě přednost Vettelovi. V úvodních závodech Scuderia k týmové režii skutečně přistoupila.

Vettel má momentálně v šampionátu 123 bodů, Leclerc 105. Monačan měl však hodně smůly. Dvakrát přišel o vítězství v závěru závodu. Body ztrácel také v Monaku, kde boural po startu z konce pole poté, co ho tým v kvalifikaci nevyslal na trať a on nepostoupil do dalších bojů. Chyby udělal také on sám – například v kvalifikaci v Baku.

„Myslím, že jsme na samém začátku sezóny řekli, že v první řadě jsme tady proto, abychom získali maximální počet bodů pro tým,“ řekl Binotto pro RaceFans.

„V případě situace, kdy to bude padesát na padesát, to bude Sebastian, kdo bude mít přednost.“

„Sebastian je z obou jezdců stále výše v šampionátu, takže pokud by to bylo 50 na 50, určitě bychom mohli Sebastianovi poskytnout výhodu.“

Binotto však také zopakoval, že Ferrari nebude Leclercovi bránit ve vítězství a nepřipraví ho o vítězství, pokud by se to této situace opět dostal

„Myslím, že jak se šampionát vyvíjí, Charles nepochybně dokazuje, že je velmi rychlým jezdcem. Může být na pole position, jak už i byl, a pokud bude mít lepší příležitost vyhrát závody, nikdy mu nebudeme bránit ve vítězství.“

Foto: Getty Images / Lars Baron