Ferrari hledá světlo na konci tunelu. Pomůže léčba legendárním inženýrem?

Ferrari včera představilo změny ve svém vedení. Změnilo se ale spíše schéma než osoby. Hlavní novinkou je zřízení oddělení výkonnosti nebo vývoje výkonnosti. Nikdo pořádně neví, co tím Ferrari zamýšlí. Koluje i vtip, že jde o přípravu obětního beránka. Pokud nebude mít vůz výkon, je jasné, že za to může šéf oddělení výkonnosti, a tak bude vyměněn.

Šéfem tohoto oddělení se stal zkušený aerodynamik Enrico Cardile. Ten bude mít po ruce více než slavné jméno. Jihoafrický inženýr Rory Byrne má dnes už 76 let. Fanoušci Ferrari mají jeho jméno spojené zejména se zlatou érou Scuderie v dobách Michaela Schumachera. Byrne později z F1 odešel, ale pak se zase do Maranella vrátil jako poradce. Jeho podíl na vývoji jednotlivých vozů nebyl úplně jasný. Psalo se, že se podílel na sezónním vývoji vozu v roce 2012, což je mimochodem poslední vůz Ferrari, se kterým stáj bojovala o titul do posledního závodu sezóny. Měl se také podílet na LaFerrari.

Novinář Leo Turrini, který má ve Ferrari dobré kontakty, píše, že Byrne byl sice vždy blízko Maranellu, ale nikdo ho tam příliš neposlouchal. V současné době je ale Ferrari v pořádné kaši, a tak se situace změní a inženýři budou mít opět nastražené uši a poslouchat, co jim legenda z Jižní Afriky poradí.

Pomůže to? To je otázka. Objevily se už i názory, že Byrne bude mít vliv především na vůz pro revoluční rok 2022.