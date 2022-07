Ferrari hájí strategii Sainze v GP Francie

Carlos Sainz nasadil ve Francii nové a nadlimitní komponenty pohonné jednotky. Do závodu tak odstartoval z poslední řady. Jeho strategie byla v podstatně opačná ve srovnání se zbytkem pole – startoval na tvrdé směsi, přezouval na střední.

Sainz využil safety caru a do boxů zajel po 18 kolech. V té době se pohyboval na desátém místě, respektive na devátém (Leclerc boural a skončil). Po restartu se postupně dostal na čtvrté místo a následně dokázal předjet Péreze a dostat se na třetí pozici. Na „účtu“ měl však také penalizaci pěti sekund za nebezpečné vypuštění při zmíněné zastávce, kdy vjel do cesty Albonovi. Pokud by už znovu nestavěl, trest by se mu přičetl k výslednému času závodu.

Sainz zajel do boxů znovu ve 42. kole a znovu nazul střední směs. Podle Ferrari by do konce závodu na stejné sadě pneumatik nevydržel.

Pierre Gasly po nevydařené kvalifikaci startoval také na tvrdé směsi a přezouval na střední ve stejném kole jako Sainz. Závod na dané směsi dokončil. Sainz však bojoval a každý vůz i jezdec se k pneumatikám chovají odlišně.

„Myslím, že pokud jde o rozhodnutí, které jsme učinili, bylo správné,“ řekl Mattia Binotto, kterého cituje Motorsport.com.

„Carlos neměl v kokpitu všechny informace, takže pro něj bylo těžké to posoudit. Ale nepochybuji o tom, že jsme se rozhodli správně.“

„Počkali jsme, abychom se ujistili, že máme dobrý odhad životnosti pneumatik, a neudělali ukvapené rozhodnutí. Jakmile jsme získali všechny potřebné informace, zjistili jsme, že životnost pneumatik není dostatečná na to, abychom jeli až do konce závodu. Je to jednoduché.“

„Zůstat na trati by bylo riskantní z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti, pokud jde o životnost pneumatik. Takže jsme museli zastavit. Kromě toho si myslím, že Carlosovo tempo by nestačilo na to, aby si vytvořil náskok větší než pět sekund na Péreze a Russella a pokryl pětisekundovou penalizaci.“

„Bylo tedy správné zastavit. I díky tomu jsme zajeli nejrychlejší kolo závodu, což byl důležitý bod pro tým i pro Carlose.“