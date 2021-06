Ferrari dostalo ve Francii výprask. Podle Binotta šlo o nejhorší závod sezóny

Jezdci Ferrari nebourali, závod nebyl chaotický a ani je nepotkaly technické problémy. Měli jen problémy s pneumatikami. Leclerc po závodě mluvil o nejtěžším závodě kariéry, Sainz uvedl, že degradace pneumatik jezdců Ferrari byla dvakrát horší než u soupeřů.

„Nejeli jsme špatně jen ve srovnání s Barcelonou, ale i ve srovnání se všemi ostatními závody v této sezoně a také ve srovnání s pátkem,“ řekl Binotto pro italskou stanici Sky.

„Byl to bezpochyby špatný závod. Skončili jsme mimo bodované pozice, a když se podíváme na pořadí v Poháru konstruktérů, můžeme říct, že to byl výprask.“

„Něco nefungovalo, měli jsme hodně drolení a nečekali jsme to. Budeme muset analyzovat všechna data, ale podle všeho to souvisí s přehříváním pneumatik.“

„Analýza a pochopení je vždy prvním krokem k nápravě. Víme, že máme letos problémy s pneumatikami, pokud jsou vysoké teploty. Ráfky kol jsou jednou z komponent, jejíž vývoj byl pro letošní rok zmrazen a to vše je součástí problémů, o kterých jsme již věděli, že je máme. Nemohli jsem s tím nic dělat a ani nebudeme moci.“

„Na některých dalších okruzích budeme mít problémy kvůli teplotě asfaltu. Ne na všech tratích se s těmito podmínkami setkáme a budeme je řešit postupně, ale nejprve se musíme pokusit pochopit, co se dnes stalo, a pokusit se problémy odstranit, pokud to půjde.“

„Pirelli zvýšilo tlak v zadních pneumatikách. To způsobilo větší klouzání a drolení. Více problémů jsme však měli vpředu než vzadu.“

Horší pozice v PK může Ferrari pomoci

Jak se říká, vše zlé je k něčemu dobré. Ve formuli 1 to obvykle neplatí, protože pokud dojede tým špatně, nebo dokonce neboduje, nelze na tom najít mnoho pozitivních věcí. V tomto případě to však neplatí. K poslednímu červnu (po GP Štýrska) se znovu rozdají karty pro práci s CFD a aerodynamickém tunelu. Pokud Ferrari bude v té době čtvrté, bude moci do konce roku využívat aerodynamický tunel a simulace o něco více než týmy, které jsou v šampionátu výše.