Ferrari doplácí na vysokou nadmořskou výšku v Mexiku více než ostatní vozy

Vysoká nadmořská výška hlavního města Ciudad de México, kde leží Autodrom bratří Rodríguezů, na kterém se jede Velká cena Mexika formule 1, má podle jezdců Ferrari velký vliv na výkon jejich monopostu.

Carlos Sainz v kvalifikaci na závod v Mexiku obsadil páté místo, jeho týmový kolega Charles Leclerc skončil až sedmý. To je pro Ferrari nejhorší letošní kombinovaný výsledek v kvalifikaci, ve které nedostali penalizaci.

„Myslím, že jsme ve vysoké nadmořské výšce ztratili celkem dost výkonu. Musíme se na to podívat, protože si myslím, že je to jen jednorázové. Tato trať nám příliš nesedí. Zkusili jsme ale maximum,“ řekl Sainz.

„Nadmořská výška by nás neměla ovlivnit, pokud jde o rychlost v zatáčkách, takže odhaduji, že se možná něco děje s pneumatikami a také s motorem,“ dodává Sainz.

Leclerc si po páteční nehodě stěžuje na pohonnou jednotku

Ztrátu výkonu vidí také druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

„Řeší se to od začátku prvního tréninku. S nadmořskou výškou evidentně trochu ztrácíte výkon a zdá se, že Red Bull a Mercedes jsou v tomto ohledu celý víkend silnější,“ říká Leclerc.

Monačan ve druhém pátečním tréninku boural. Od té doby se potýká s problémy s pohonnou jednotkou.

„Nevím, jestli je to kvůli nehodě, ale v kvalifikaci bylo něco divného s motorem. Od třetího tréninku do Q3 jsem ztrácel dost času na rovinkách,“ stěžuje si Leclerc.

„Nejen v porovnání s Red Bullem a Mercedesem. Bylo tam něco zvláštního s plynem, motor nereagoval na sešlápnutí plynového pedálu. Doufám, že to do zítra dokážeme opravit, protože jinak to bude velmi náročný závod.“