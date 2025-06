Ferrari doma testuje pneumatiky pro rok 2026. Čou Kuan-jü poprvé za volantem rudého vozu

Pirelli pokračuje v testování pneumatik pro rok 2026. Dnes začaly dvoudenní testy na okruhu ve Fioranu. Ferrari tam nasadilo upravený vůz SF-24.

Okruh ve Fioranu nebyl vybrán náhodou. Současný test je zaměřen na pneumatiky do mokra a do přechodných podmínek a Fioranu je jedním z okruhů, který disponuje zavlažovacím systémem, který je přece jen komfortnější než pokropení tratě vodou z cisterny. Dnes to bylo o to složitější, že v Itálii panují teploty přes 30 °C.

Za volant ve čtvrtek usedl Čou Kuan-jü, který po konci u Sauberu působí jako rezervní jezdec Ferrari. Teprve dnes ale šestadvacetiletý rodák ze Šanghaje usedl za volant vozu Ferrari.

Čou Kuan-jü odjel 159 kol na okruhu o délce 2,976 km. Nejlepší čas byl 59,820, který ale Čou zajel ještě na pneumatikách do sucha v rámci přípravy na test. Na pneumatikách do mokra měl nejlepší čas hodnotu 1:07.400.

Zítra usedne do vozu Charles Leclerc.