Ferrari do Maďarska přivezlo upravenou verzi nové podlahy

Ferrari se stále nevzdává používání nové podlahy, kterou poprvé nasadilo ve Španělsku a která zatím přinesla spíše trápení. Italský tým do Maďarka přivezl její upravenou verzi.

Ferrari se na Hungaroringu chystá vyzkoušet novou verzi své poslední podlahy, jejíž cílem je odstranit problémy s poskakování vozu ve vysokých rychlostech.

Připomeňme, že stáj z Maranella nasadila aktuální podlahu před květnovou Velkou cenou Španělska, a to v rámci velkého balíčku upgradů.

Novinky sice přinesly zvýšení úrovně přítlaku, ale zároveň se vrátilo poskakování vozu ve vysokých rychlostech (tzv. porpoising), kvůli kterému začali jezdci Scuderie Charles Leclerc a Carlos Sainz na své soupeře ztrácet.

Problém dospěl tak daleko, že se Ferrari během posledního závodu v Silverstone vrátilo k předchozí generaci podlahy.

Během přestávky mezi Velkými cenami Británie a Maďarska však italská ekipa dospěla na základě analýz k tomu, že nejlepším řešením bude pokračovat s novou podlahou, avšak s její modifikovanou verzí.

„Týdenní přestávka před Maďarskem nám umožnila důkladně prozkoumat data z posledních tří závodů. Zjistili jsme, že náš poslední balíček upgradů skutečně přinesl očekávaná zlepšení, pokud jde o aerodynamické body. Měl však také vedlejší účinky, které zapříčinily, že se stal vůz hůře ovladatelným,“ vysvětlil šéf Ferrari Frédéric Vasseur, kterého cituje Autosport.

„V továrně jsme proto tvrdě pracovali, abychom mohli do Budapešti přivést novou verzi vylepšené podlahy, u které věříme, že jezdcům umožní jet na hraně jejich schopností. V letošní sezóně bojujeme o setiny sekundy, a tak Charles a Carlos musí být schopni vydat ze sebe to nejlepší. Zároveň musí mít důvěru v auto, pokud chtějí dosáhnout co nejlepších výsledků v závodě,“ uvědomuje si boss Ferrari.

„Jsem přesvědčen, že balíček, který přivezeme na Hungaroring, nám umožní být v popředí,“ dodal k modifikované verzi aktuální podlahy Francouz.

Pokud by se Ferrari skutečně podařilo vyřešit nechtěné vedlejší účinky, které poslední upgrady přinesly, bylo by to pro tým velkou úlevou.

Sainz se totiž v tomto kontextu nechal slyšet, že by Ferrari ztratilo několik měsíců vývoje, pokud by se muselo vrátit ke starší specifikaci vozu a následně jej vylepšovat jiným směrem.