Ferrari do IndyCar vstupovat nebude

Ferrari zvažovalo vstup do IndyCar. Nešlo o lásku k americké formulové scéně ale o ekonomické důvody. Ve formuli 1 začal platit rozpočtový strop a velké týmy musí část zaměstnanců přesunout na jiné projekty. Ferrari vloni potvrdilo, že vstup do IndyCar velmi reálně zvažuje.

V uplynulých týdnech se však začaly objevovat informace o tom, že jednání mezi IndyCar a Ferrari značně „vychladla“. Nyní to potvrdil i Mattia Binotto.

„Po několika rozhovorech jsme dospěli k závěru, že do Indycar v krátkodobém horizontu nevstoupíme,“ uvedl Binotto, kterého cituje SpeedWeek.

„Dveře však nejsou zavřené a můžeme mluvit o vstupu později ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. Dnes ale chceme soustředit naše investice na formuli 1.“

IndyCar bude i nadále využívat šasi Dallara. Ferrari by tak muselo využívat auto třetí strany a to není něco, co by Maranello zřejmě lákalo. Italská stáj by byla jen dodavatelem motorů.

V Maranellu potřebují přesunout „lidi od auta“ a ne od motoru. V oblasti motoru musí naopak před očekávaným zmrazením vývoje zabrat a rozpočtový strop se na motoráře nevztahuje.

K určitým přesunům už došlo. Část zaměstnanců sice zůstává v Maranellu, ale bude pracovat pro Haas. Vyloučit nelze ani stavbu hypercaru pro Le Mans.