Ferrari chystá pro Hamiltona na konec ledna až čtyři soukromé testovací dny

Vzhledem k tomu, že je v současné F1 testování velmi omezeno, není pro jezdce snadné se aklimatizovat v novém působišti. S aktuálními vozy mají týmy možnost testovat pouze v rámci oficiálních třídenních předsezonních příprav v Bahrajnu, které proběhnou na konci února. O porci tří zmíněných dní se navíc musí podělit oba závodní jezdci jednotlivých týmů...

Závodní týmy nicméně mají ještě další možnosti. Vedle tzv. filmovacích dnů, kdy mohou týmy s tzv. demonstračními pneumatikami najezdit s aktuálním monopostem 2x 200 km, je zde také možnost testování s předchozími modely (TPC), které jsou dva až čtyři roky staré (aktuálně jde tedy o vozy z let 2021 až 2023).

A právě této možnosti se Ferrari podle britského Autosportu chystá maximálně využít, aby ulehčilo nově příchozímu Lewisi Hamiltonovi aklimatizaci s týmem.

Ani takové jízdy nicméně nejsou bez omezení. Vloni totiž bylo do sportovních pravidel vepsáno, že týmy mohou do takových testů nasadit aktivní závodníky jen v určité míře (i na základě testu Maxe Verstappena v Imole, během kterého Red Bull řešil problémy při jízdě přes vysoké obrubníky). Konkrétně jde o 1 000 kilometrů za rok, přičemž k dispozici mají nanejvýš čtyři dny.

Ferrari tak podle Autosportu s Hamiltonem absolvuje jeden zkušební test na domácí půdě ve Fioranu (dojít by k němu mělo podle počasí 20. či 21. ledna), přičemž zbylé testovací dny by měly proběhnout na konci ledna v Barceloně. Italský tým má již pro tyto účely katalánský okruh na čtyři dny zamluvený s tím, že se podle povětrnostních podmínek určí, které z nich budou využity.

Během těchto testovacích dní by měl Hamilton usednout do vozu Ferrari F1-75 z roku 2022, nebo do o jeden rok novějšího monopostu s označením SF-23.