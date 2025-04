Ferrari chystá pro GP Miami speciální zbarvení

Ferrari ve spolupráci se svým titulárním partnerem, společností HP, naznačilo, že do Velké ceny Miami nasadí vozy s pozměněným designem.

Stejně jako vloni, i letos chystá Ferrari pro velkou cenu v Miami jednorázovou úpravu zbarvení svých monopostů.

Připomeňme, že vloni vozy Ferrari nesly na Floridě prvky modré barvy, odkazující na 70. výročí působení italské značky, a stejně tak šlo o příležitost zviditelnit tehdy startující partnerství s technologickou značkou HP.

Mnozí fanoušci F1 byli nicméně přesvědčeni, že Ferrari mohlo být i odvážnější, a i to přes to, že se jezdci Scuderie oblékli do modrých kombinéz, a totéž platilo i o oblečení ostatních členů týmů.

Z videa, které nyní na sociálních sítích zveřejnila společnost HP, je zřejmé, že obdobnou změnu v oblasti designu chystá Ferrari i pro letošní GP Miami.

Přesnou podobu monopostů Ferrari bychom měli znát ve středu 30. dubna, kdy italský tým jednorázový design oficiálně představí.