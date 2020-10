Ferrari chce v příštím roce bojovat o pódia

„Není realistické, že Ferrari bude příští rok bojovat o mistrovství světa,“ řekl Mattia Binotto pro Sky Sports Italia.

„Musíme být realističtí ohledně současné situace. Našim cílem do příštího roku je pravidelně bojovat o umístění na stupních vítězů. To je náš skutečný cíl a musíme o něj usilovat ze všech sil. Tým v tuto chvíli tvrdě pracuje a jsem si jist, že se to promítne do našeho pokroku na trati.“

„V roce 2022 budeme mít možnost začít s novými pravidly. Od ledna příštího roku můžeme pracovat na aerodynamice. Je to dobrá výzva. Karty se změní.“

K pravidlům pro rok 2022 se upínají různé týmy. Binotto upozornil, že jsou ale poměrně dost restriktivní.

„Pravidla, jak jsou psána, jsou velmi omezující, takže je jen málo příležitostí přijít s něčím odlišným. Předpoklady jsou správné – zlepšit show a to, že auta ztrácejí aerodynamický výkon, aby byli jezdci k sobě blíže.“