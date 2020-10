Ferrari chce v Imole potvrdit správný směr z posledních závodů

„V Portimão jsme dokončili vývojový program, který začal v Soči,“ vysvětlil šéf stratégů Ferrari Iñaki Rueda.

„Konkrétně jsme v Portugalsku představili novou podlahu a difuzor, který jsme chtěli vyzkoušet na Nürburgringu, ale nemohli jsme kvůli dešti.“

„Rovněž jsme experimentovali s novou konfigurací na konci podlahy, abychom reprodukovali úrovně přítlaku, které budeme mít v roce 2021 po nedávných změnách technických pravidel.“

„Vyzkoušeli jsme také některá řešení, která by měla pomoci zahřát pneumatiky, což je oblast, ve které letos trpíme, zejména při nízkých teplotách, s nimiž jsme se setkali v této neobvyklé sezóně.“

„Řekl bych, že výsledky byly pozitivní, a to do té míry, že jsme poté nasadili aktualizace na obě auta. To, co jsme viděli v Portimão, musíme nyní potvrdit v Imole.“

Testování nových dílů a nastavení bude v Imole omezeno. Týmy budou mít na okruhu, na němž se jelo naposledy v roce 2006, k dispozici jen jeden 90 minutový trénink.