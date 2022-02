Ferrari chce s novým vozem bojovat s nejlepšími v každém závodě

Ferrari vyhrálo titul mezi jezdci naposledy v roce 2007, mezi týmy o rok později. Poslední grand prix vyhrálo Ferrari v roce 2009.

„Do tohoto vozu jsme rozhodně vložili srdce a duši,“ řekl Binotto. „Jsem hrdý na práci, která byla na designu F1-75 odvedena. Vyžádala si veškeré naše know-how, naši kreativitu a především naše odhodlání. Nazval bych to ‚odvážným‘ Ferrari, protože jsme si vyložili pravidla a uvažovali přitom nestandardně.“

„Víme, že očekávání jsou vysoká a že v posledních letech výsledky neodpovídaly tomu, co se od jména Ferrari očekává. V roce 2019 jsme se vydali novým směrem, a i když se na této cestě vyskytlo několik těžkých okamžiků, přineslo to silnější a jednotnější tým a tento vůz je dokonalým vyjádřením veškerého našeho úsilí.“

„Nyní je čas se postavit konkurenci. To je ta nejlepší výzva a o to víc je to strhující. Chtěl bych, aby F1-75 byl připraven na boj na trati při každé velké ceně, aby se utkal s našimi soupeři a usiloval o to být nejlepší. Máme zodpovědnost vůči naší společnosti a našim partnerům, ale především bych si přál, aby tento vůz dokázal fungovat tak, aby naši fanoušci mohli být na Ferrari opět hrdí.“