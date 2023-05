Ferrari chce nasazovat vylepšení v každém závodě až do konce sezóny

Ferrari v Monaku nasadilo jen drobná vylepšení. Další novinky chystá pro další závody. Žádný velký balík to ale nebude.

„Během víkendu se chceme mnohem více soustředit na nastavení a jízdu,“ řekl Fred Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Ale to, co jsme měli přinést v Imole, se na trať dostane tento víkend. A příští týden v Barceloně nás čeká další krok vpřed.“

„V Monaku není nejjednodušší nasadit na vůz vylepšení, protože pro tým je důležitější soustředit se na jízdu a nastavení. Ale pokud máte mít podle plánu něco v Imole, byli bychom hloupí, kdybychom to na auto nedali. A v Imole jsme měli mít jen malou aktualizaci a nasazujeme ji nyní.“

„V Barceloně určitě nasadíme vylepšení, ale neplánujeme přinést každých pět závodů velký balíček. Každý závod přineseme malou aktualizaci. A nechci říkat, že buď Barcelona, nebo nic. Po Barceloně budeme mít malé vylepšení v Montrealu a další v Británii, Rakousku. Dnes máme v plánu přinášet vylepšení na každý jednotlivý závod až do konce sezony.“

Vasseur zdůraznil, že tým se soustředí spíše na každý závod než na to, zda má ještě letos šanci bojovat o titul.

„Myslím, že by bylo chybou myslet na šampionát. Ne že bych ztrácel naději, ale bereme to závod po závodě. A myslím, že by to bylo úplně stejné, kdybychom vedli šampionát. Nejhorší scénář je v jednom nebo druhém případě reagovat přehnaně.“

„Stále tlačíme, stále se snažíme přinášet vylepšení, abychom se pokusili pochopit, kde se musíme zlepšit. Ale jsem si jistý, že ostatní budou dělat úplně to samé. Neznamená to, že zastavíme šampionát nebo něco takového.“

V Monaku si věří

Ferrari se letos dařilo spíše v kvalifikacích než v závodě, kde je ztráta na Red Bull větší. Vasseur věří, že by to v Monako mohlo hrát roli.

„Od začátku si myslím, že jsme vždy měli na to, abychom bojovali o pole position,“ řekl šéf Ferrari.

„Když v Monaku startujete z první řady, tak můžete očekávat vítězství, nebo máte alespoň šanci o něj bojovat. Pro nás je to určitě dobrá příležitost. Uvidíme, co se stane v pátek a v sobotu před nedělním závodem. Krok za krokem.“

Vasseur naznačil, že vzhledem k významu pole position v Monaku se tým nebude tolik soustředit na zlepšování závodní formy, jako tomu bylo v posledních víkendech.

„O Monaku se dá říct, že kvalifikační tempo je mnohem důležitější než v Miami nebo před pár týdny v Baku. Plně se tedy soustředíme na kvalifikaci, ale to udělají všichni. Nikdo na startovním roštu se nebude soustředit na závod, to by byla hloupost.“

„Plně se soustředíme na kvalifikaci. A myslím, že jsme se v kvalifikaci v Miami nebo v Baku dostali do tempa a možná i trať vyhovuje autu trochu víc než některé jiné. Do kvalifikace vkládáme dobré naděje.“