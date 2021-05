Ferrari chce jednoduché řešení traťových limitů

Letos jsou opět velkým tématem traťové limity a to zejména z toho důvodu, že ovlivňují výsledky kvalifikací i závodů. Hlavní však je, že nejsou konzistentní. Jezdci mohou opouštět trať v různých místech různě, pravidla se mění v průběhu víkendu apod. Formule 1 situaci řeší, založila dokonce pracovní skupinu.

„Osobně bych si přál, aby traťovými limity byl obrubník, protože vibrace od obrubníku skutečně cítíme,“ řekl Leclerc, kterého cituje Motorsport.com.

„Pokud jde o bílou čáru, tak ve voze jsme tak nízko, že je velmi obtížné posoudit, zda jste dva centimetry od bílé čáry nebo za ní.“

„Byl bych rád, kdyby to byly obrubníky, ale myslím, že ať už to bude cokoliv, mělo by to být konzistentní. Myslím, že na tom se všichni jezdci shodneme. Chceme, aby to bylo něco konzistentního a stejné pro všechny.“

Velmi často se říká, že nejlepším řešením by byl štěrk, ale Carlos Sainz si uvědomuje, že to není tak snadné.

„Myslím, že FIA a všichni si uvědomují, že směr, kterým se tyto moderní tratě ubírají, asi není pro traťové limity ideální,“ řekl Sainz.

„Nakonec jim to velmi ztěžuje život. Takže ano, při respektování bezpečnostních norem by pro mě bylo nejlepším řešením položit na výjezdy štěrk nebo trávu. Pak bychom nemuseli vést diskusi o bílých čarách nebo obrubnících. V případě, že je tam asfalt, souhlasím s Charlesem, že dávám přednost obrubníkům před bílou čárou, protože ta není vidět.“

Šéf Ferrari Mattia Binotto vyzval F1, aby našla „jednodušší“ řešení, které by bylo pro fanoušky srozumitelné. Domnívá se, že rozhodnutí ovlivňující závod „nejsou nikdy dobrá pro show“.