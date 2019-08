Ferrari čeká, že se Mercedes v kvalifikaci vzchopí

Charles Leclerc (2./1.)

Monačan byl ve druhém tréninku s obrovským náskokem nejrychlejší. Nečeká ale, že by se to v kvalifikaci opakovalo.

„Takovýto návrat z dovolené je příjemný. Kvalifikační rychlost byla velmi dobrá, závodní už o něco horší. Musíme se zlepšit po stránce delších jízd. Ve druhém sektoru je Mercedes opravdu hodně silný. Navíc navýší výkon motoru a zrychlí i v prvním a posledním sektoru,“ varuje Leclerc.

Sebastian Vettel (1./2.)

Německý závodník si myslí, že Mercedes v tréninku neukázal vše, co umí. Karty poodkryje až zítra.

„Je teprve pátek. Už jsme to několikrát viděli. Hlavní bude, abychom dobře vstoupili do nedělního závodu. Mercedes samozřejmě může získat pole position. Jak jsem řekl, už několikrát se Ferrari zdálo být v tréninku nejlepší. Zítra ráno to pro nás možná bude vypadat dobře, ale počkejme si na odpoledne. Nic není jisté,“ tuší Vettel.

Foto: Getty Images / Dan Istitene