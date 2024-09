Ferrari bylo ze zadního křídla McLarenu frustrované. Podle Vasseura nešlo o šedou oblast

Příběh mini DRS končí. McLaren se dohodl s FIA, že své přední křídlo upraví.

Zadní křídlo Oscara Piastriho se v Baku od určité rychlosti (cca 270 km/h) ohýbalo, čímž vznikaly na obou koncích mezery mezi křídlem a DRS klapkou. Jedná se v podstatě o menší verzi DRS, která může potenciálně snižovat odpor vzduchu a zvyšovat maximální rychlost.

„Myslím, že existuje určitý zmatek mezi tím, co se stalo s předním a zadním křídlem,“ řekl šéf Ferrari Frédéric Vasseur v Singapuru.

„U předního křídla se všichni shodneme, že by se mohlo jednat o šedou zónu, protože první odstavec TD (technická směrnice, pozn. redakce) říká, že nelze navrhovat část vozu se záměrem deformace. Záměr je obtížné řídit nebo odhadnout.“

„Ale příběh zadního křídla je něco úplně jiného, protože v článku máte také maximální průhyb. A to je černé nebo bílé. Není to žádná šedá, žádná tmavě šedá, žádná světle šedá. Je to černá a černá. A pro mě je to jasné.“

„Všichni jsme viděli video a obrázky, na kterých to bylo patrné. A je to trochu frustrující, když si vzpomenete na situaci v Monze, kde jsme měli pět vozů ve dvou setinách sekundy.“

„Dvě setiny sekundy vás mohou posunout z prvního, druhého místa na páté nebo šesté. V Baku jsme jeli 10 kol v řadě vedle sebe v první zatáčce. Dovedete si představit, že jsme z toho byli trochu frustrovaní...“

Ferrari (nebo někdo jiný) mohl teoreticky podat protest. „Mohlo to být možné, ale není tak snadné mít důkazy. Upřímně řečeno chci teď obrátit list, protože se chci soustředit na budoucnost. Baku a Monza jsou za námi. Máme před sebou ještě sedm závodů. Tento víkend musíme vyhrát, a to bude ta nejlepší odpověď, kterou můžeme dát.“