Ferrari bylo ve vlastní lize, říká Horner

„Zatím nevíme, o co jde. Nemyslím si, že to skutečně souvisí s motorem,“ řekl Horner o odstoupení Verstappena. „Myslím, že by to mohl být problém s palivem, ale musíme auto vrátit zpět. Potřebujeme se podívat, co přesně se stalo. Dokud auto nedostaneme zpátky, nemáme data a ani informace. Je to dost frustrující.“

Helmut Marko pro Sky Germany uvedl, že šlo o únik paliva. Problém s palivovým čerpadlem vyřadil oba rudé býky už v Bahrajnu. Podle Marka však byla tentokrát příčina odlišná.

Podle Hornera by Verstappen Leclerca neporazil. Ztráta (pravděpodobně 18) bodů je však o to bolestivější.

„Jak už řekl Max, neměli jsme dnes na to, abychom s Charlesem závodili. Byli ve své vlastní lize. Je frustrující, že jsme ty nezískali ty body.“

Před závodem bylo vidět, že Red Bull pracoval na přední části Verstappenova vozu, protože přes noc provedl také změny související s převodovkou, ale Horner pochyboval, že právě ty byly příčinou problému.

„Nemyslím si, že by to s tím souviselo, ale jak říkám, je to všechno předčasné, dokud nedostaneme auto zpátky Je těžké jen vyslovovat hypotézy, raději bych znal fakta.“