Ferrari bylo pomalejší. Leclerc vydělal na pravidle o pneumatikách, myslí si Tost

Charles Leclerc startoval do závodu z 10. místa. Pierre Gasly byl na startovním roštu před ním a dokázal ho udržet za sebou i po startu. V cíli ale bylo pořadí odlišné. Leclerc dojel na 6. místě, Gasly až za Kvjatem na devátém místě. Podle Franze Tosta byl vůz AlphaTauri v Soči rychlejší.

Leclerc se v kvalifikaci nedostal do třetí části, což ale podle Tosta byla nakonec výhoda. Díky penalizaci Albona se posunul o jednu příčku, a přestože startoval z konce první desítky, mohl nazout čerstvou sadu středních pneumatik. Gasly se do Q3 dostal, a tak startoval na sadě, na které v Q2 zajel nejrychlejší kolo – na měkké.

Do boxů pak Leclerc zajel o 10 kol později než Gasly a vyjel s náskokem 7 sekund.

„Musím říct, že bylo trochu nevýhodou dokončit kvalifikaci na devátém nebo desátém místě,“ řekl Tost. „Bylo by mnohem lepší dokončit kvalifikaci na 11. místě a začít na tvrdších pneumatikách.“

„Podívejte, co udělal Leclerc. Ferrari bylo pomalejší než my, ale mělo velkou výhodu, když startovalo na střední pneumatice, mohlo zůstat venku mnohem déle a navýšit náskok, když musel Pierre do boxů pro nové pneumatiky. Pak ztrácel v provozu. Proto Leclerc skončil před námi.“

Gasly pak zajel do boxů ještě jednou v době, kdy byl na trati virtuální safety car.

Povolali jsme ho do boxů, protože to byla zastávka víceméně zdarma,“ vysvětlil Tost. „Nejprve jsme si mysleli, že VSC bude trvat déle, ale bylo to jen asi 10 sekund. To jsme nečekali.“

„Ale s novými pneumatikami bylo pro něj snadné ještě jednou předjet Albona a Norrise a skončit na pozici, na které byl předtím.“

Gasly dokončil závod za svým týmovým kolegou Daniilem Kvjatem, který se také nedostal do Q3 a odstartoval na nové sadě pneumatik.

„Nemyslím si, že by mohl dojet Daniila, ale Daniil byl před ním, takže bychom nic nezískali. Nikdy ale nevíte. V posledních kolech mohl vyjet safety car a pak by měl nové pneumatiky, což by byla velká výhoda.“