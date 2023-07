Ferrari bylo konzervativní, protože se bálo degradace. Vasseur vysvětluje strategii

Jezdci Ferrari dojeli do cíle britské grand prix na konci bodované desítky.

Jezdci Ferrari startovali na střední směsi a přezouvali na tvrdou. Leclerc využil safety car a přezul pak znovu na střední. Měkkým pneumatikám se u Ferrari vyhnuli.

„Myslím, že první problémy pro nás nastaly v pátek, kdy jsme s Charlesem nemohli provést simulaci závodu a vyzkoušeli jsme pouze měkkké pneumatiky. Trochu jsme se zalekli páteční degradace, takže jsme se rozhodli pro střední a tvrdé,“ řekl Vasseur pro Sky Italia.

Leclerc v pátek vynechal druhý trénink kvůli elektrickému problému.

„A ani s těmito směsmi jsme netlačili na pilu, byli jsme příliš konzervativní a degradace byla mnohem menší, než jsme čekali. Pak jsme měli smůlu se safety carem, ztratili jsme několik pozic. Ale hlavním problémem bylo tempo, které bylo z naší strany příliš konzervativní.“

„S balíčkem, který jsme měli, jsme myslím mohli odvést mnohem lepší práci. Rozhodli jsme se být trochu konzervativní a nebyla to správná volba.“

„Když jsme u Charlese nasadili tvrdé pneumatiky, bylo snadné dosáhnout cíle, který jsme si stanovili, ale stále to nebylo dost dobré. Nebýt safety caru, byli bychom o pár pozic výše, ale není to výsledek, který jsme očekávali, a není pro nás dost dobrý.“

„Kdybychom včera dali všechno dohromady, dostali bychom se do první řady. To, co jsme viděli dnes, je pravděpodobně důsledek začátku sezony, protože jsme se báli degradace a byli jsme příliš konzervativní.“

Do začátku letní přestávky čekají na týmy ještě dva rozdílné okruhy – Hungaroring a Spa.

„To znamená, že pokryjeme velmi širokou škálu okruhů a přizpůsobení balíku každé trati bude klíčové. Budeme pokračovat ve vývoji vozu, brzy přivezeme nové díly, ale rozdíl mezi druhým a desátým místem je tak malý, že i malá chyba stojí majlant.“

„McLaren? Už v Rakousku pokročili. Norris byl pomalejší než my, ale jednoznačně třetí nejrychlejší na trati. Silverstone jim vyhovuje víc než nám, ale uvidíme za dva týdny.“