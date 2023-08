Ferrari: Bylo by zvláštní, pokud by došlo ke změně výsledků sezony 2008

Šéf Ferrari Frédéric Vasseur se vyjádřil k tomu, že se Felipe Massa chystá žalovat Mezinárodní automobilovou federaci i F1 kvůli výsledkům GP Singapuru 2008.

V minulém týdnu obletěla svět F1 zpráva, že se právníci Felipeho Massy chystají zahájit právní kroky proti FIA a F1 za to, že se obě organizace podílely na spiknutí, které mělo vést k tomu, aby byl pod koberec zameten skandál z GP Singapuru 2008.

Připomeňme, že v Singapuru tehdy tým Renault zinscenoval nehodu Nelsona Piqueta mladšího k tomu, aby následný výjezd safety caru pomohl k výhře Fernandu Alonsovi.

Na podvod doplatil především Felipe Massa, který v době incidentu vedl, ale jeho tým během chaosu v boxech nezvládl pit stop a propadl se mimo body, které Brazilci nakonec chyběly k titulu. Veřejnost se o podvodu Renaultu následně dozvěděla až rok poté, tedy ve chvíli, kdy již nebylo možné výsledky závodu změnit.

Massa, bývalý jezdec Ferrari, nicméně nyní tvrdí, že FIA a F1 měly informace o skandálu ještě před koncem sezony 2008, a proto chce usilovat o odškodné.

K možné žalobě ze strany Massy se nyní před GP Nizozemska vyjádřil současný šéf Ferrari Frédéric Vasseur.

„Jak si dokážete představit, nechci se k této záležitosti moc vyjadřovat, protože mám dobré vztahy se všemi zúčastněnými stranami,“ vysvětlil Vasseur, kterého cituje web RacingNews365.com.

„Je to docela ošemetné, protože okolnosti byly zcela výjimečné. Obecně se však, a to se netýká Felipeho, snažíme tlačit na FIA, abychom znali výsledky závodu hned po jeho konci...Nevím, nechci to komentovat, ale určitě by bylo divné něco měnit,“ nechal se slyšet Francouz.