Ferrari by rádo vyhrálo kvalifikaci i na mokru

Charles Leclerc (4./5.)

Pokud chce monacký závodník udržet realistické šance na zisk titulu, potřeboval by Red Bull začít porážet nejen v kvalifikaci, ale také v závodech. Podaří se mu to v Británii? Rychlost Ferrari není špatná.

„V prvním tréninku jsme toho moc nenajeli. Pár kol na mokru se nám ale podařilo, takže nějaká data jsme posbírali. Budou se hodit, pokud nás čeká mokrá kvalifikace. Jakmile déšť ustal, nasadili jsme měkké pneu, ale kvůli červeným vlajkám stejně nezaznamenali žádné pořádné časy.

Druhý trénink proběhl více hladce. Mohu říct, že jsem měl z auta dobrý pocit. Věřím, že tu budeme i zítra konkurenceschopní. Hlavně půjde o to, aby si všechno sedlo,“ tuší Leclerc.

Carlos Sainz (3./1.)

Také španělský závodník počítá s tím, že boje o nejlepší postavení na roštu může ovlivnit počasí. Ferrari se na tuto eventualitu hodlá patřičně připravit.

„Po skoupém prvním tréninku jsme měli odpoledne napilno. Postavili jsme hodně intenzivní program, abychom mohli prověřit kvalifikační i závodní rychlost. Bylo to celkem náročné. Vítr to poněkud zkomplikoval, hůře se nacházelo správné nastavení v rychlých sekcích. V pomalejších zatáčkách jsme zase potřebovali nalézt správný kompromis, co se pneu týče.

Celkově jsme byli rychlí, ale cítím, že máme jisté rezervy, které bychom potřebovali zlepšit. Zítřejší kvalifikace by vzhledem k předpovědi mohla být zajímavá. Těch několik kol na mokru z prvního tréninku by se mohlo hodit. Uvidíme, co nám zítřek přinese,“ řekl Sainz.