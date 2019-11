Ferrari by mělo vsadit na Leclerca a ne na přeceňovaného Vettela, tvrdí Irvine

Irvine byl k Vettelovi kritický už na začátku letošního roku. Jeho nová slova tak nejsou překvapívá.

„Říkal jsem si, že Leclerc bude mít dobrou šanci ho porazit, protože si nemyslím, že Vettel je hodný čtyřnásobný mistr světa,“ řekl Irvine pro Betway.

„Myslím, že je velmi dobrý jezdec, ale dělá spoustu chyb a nikdy jsem si nemyslel, že je až tak rychlý. Viděli jsme to s Danielem Ricciardem a teď to vidíme zase. Vettel dostal od Ferrari úžasnou smlouvu. Byl jsem překvapený, protože to bylo ve fázi, kdy ho (Ricciardo) zničil.“

„Myslím, že se Ferrari musí soustředit na Leclerca. Viděli jsme, že se Vettel v této sezoně neobětoval, protože je čtyřnásobným mistrem světa – kvůli tomu ztratili vítězství.“

Irvine zná Binotta. Podle něj to bude mít příští rok jako šéf týmů těžké „Myslím, že je to jedna z obtížných věcí, které musí zvládnout, protože Vettel může poškodit Leclercovy šance na titul. Myslím, že v případě Bottase to nehrozí – že by poškodil Hamiltonovy šance.“

„Jediný chlap, o kterém si myslím, že může závodit na stejné úrovni jako Hamilton, je Leclerc. Při soubojích kolo na kolo Vettel s Hamiltonem vždy prohraje.“

„Když se podíváte na to, co Leclerc udělal Hamiltonovi v Monze, tak to bylo zřejmě nelegální, ale bylo to tak dokonale provedené, že bylo těžké ho za to potrestat.“

Foto: Getty Images / Charles Coates