Ferrari bude sázet na vítězství v kvalifikaci

Sebastian Vettel (6./1.)

„Ráno jsem si v první zatáčce zahrál na zahradníka a posekal tam trochu trávu. Sekání trávy mám rád, v prvním tréninku jsem si to vyzkoušel hned několikrát. Odpoledne to naštěstí nebylo třeba, chytil jsem rytmus a vše pak už šlo hladce.

Charles a já jsme si dnes rozdělili práci. Většinu jsem toho odjel na střední směsi. Nevypadáme špatně, ale nemáme ještě celý obrázek. Na nové měkké směsi jsem odjel jen dvě kola, takže těžko říct, jak nám sedla. Dnes jsem si každopádně vyzkoušel pneumatiky, které by pro nás mohly v závodě fungovat.

Existují oblasti, kde se můžeme zlepšit. Můžeme trochu posunout vyvážení vozu a jeho celkové chování. Max Verstappen vypadá silně. První tři týmy jsou si blízko, tak uvidíme,“ řekl Vettel.

Charles Leclerc (2./3.)

„Pro tým to byl úspěšný den. Kvalifikační rychlost vypadá dobře, zdá se, že jsme konkurenceschopní. První trénink byl v mém podání v pořádku, ve druhém to bylo horší. Trochu jsem se s vozem pral a jsou oblasti, ve kterých chci svůj výkon vylepšit. Celkově je tu docela špatná přilnavost. Může za to také nadmořská výška. Rovněž přítlak tu není takový, na jaký jsme zvyklí z jiných tratí.

Abyste tu mohli vyhrát, je potřeba dobře odstartovat a udržet se v první zatáčce na prvním místě. Jet v závěsu za někým jiným je tu velká nevýhoda. Všichni totiž mají problémy s chlazením. Klíčové tedy bude zajet dobrou kvalifikaci. Naši soupeři jsou silní, v sobotu uvidíme, jak si kdo stojí. Ale věříme, že máme slušný potenciál a dáme do toho vše,“ slibuje Leclerc.

Foto: Getty Images / Clive Mason