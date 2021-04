Ferrari bude při vývoji hypervozu těžit ze zkušeností z F1

All the beauty of our new #51 and #52 #Ferrari488GTE liveries, from different perspectives. Are you ready to see them compete in the 2021 @FIAWEC season?@AFCorse @JamesCalado51 @Ale_PierGuidi @DanielSerra29 @MiguelMolinaM2 #FerrariCompetizioniGT #FerrariRaces pic.twitter.com/td53SWJj2s