Ferrari 499P. Nová italská zbraň pro WEC a Le Mans

Slavností představení na galavečeru v Imole, stovky hostů v sále, tisíce diváků u online streamu a jedno červené auto středem pozornosti. Tak se začala v sobotu večer psát historie speciálu Ferrari 499P, hybridního hypervozu, se kterým se italská stáj příští rok po 50 letech vrátí do nejvyšší třídy v Le Mans.

K závodnímu debutu dvou nových speciálů 499P dojde už 17. března v Sebringu na Floridě, kde tisícimílovým závodem odstartuje nová sezona vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC.

Hybridní hypervůz disponuje pohonem všech kol podobně jako budoucí konkurenti v LMH Toyota a Peugeot. Základ pohonného ústrojí tvoří dvakrát přeplňovaný šestiválec, který spolupracuje s elektromotorem na přední nápravě. Spalovací motor sdílí stejnou architekturu s tím, který má pod kapotou další nový závodní speciál Ferrari 296 GT3. Celkový výkon hypervozu je 500 kW.

Zpět po padesáti letech

Ferrari naposledy bojovalo o celkové vítězství v Le Mans v roce 1973. Tehdy posádka vozu 312PB-73 #16 ve složení Arturo Merzario, Carlos Pace nakonec podlehla francouzské konkurenci, vítězství na domácí trati La Sarthe získali Henri Pescarolo a Gérard Larrouse. Ti se střídali v kokpitu speciálu Matra-Simca MS670B #11.

Již před tím však Ferrari v Le Mans vybojovalo devět celkových triumfů (první v roce 1949, poslední v sezoně 1965) a je tak na třetím místě historické tabulky. Více absolutních vítězství na La Sarthe získaly pouze německé značky Audi (13) a Porsche (19).

Před Ferrari tak leží velký cíl. Získat jubilejní desátý celkový triumf v roce, kdy bude 24 hodin Le Mans slavit 100 let od svého vzniku. Jak to dopadne? To se dozvíme o víkendu 10.-11. června.

Dva roky vývoje

Ta magické chvíle nastala 24. února 2021. Tehdy Ferrari oficiálně oznámilo, že v sezoně 2023 vstoupí s vlastním hypervozem do vytrvalostního mistrovství světa FIA WEC, díky čemuž bude po 50 letech bojovat o celkové vítězství v Le Mans.

Další milník byl poté pokořen letos 6. července. Tehdy přesně v 9:37 ráno měl tovární pilot Ferrari Alessandro Pier Guidi poprvé tu čest absolvovat s novým vozem shakedown. Ten pochopitelně proběhl ve Fioranu.

„Po mnoha měsících na simulátoru jsem měl konečně tu možnost projet se v reálném voze a byl to úžasný zážitek. Řídit Ferrari, které po padesáti letech vrátí tuto značku do nejvyšší třídy vytrvalostních závodů, to pro mě bylo velmi emotivní,“ nechal se slyšet zkušený závodník, který pro Ferrari dlouhodobě působí ve WEC v rámci třídy LMGTE – PRO.

Od prvního vyjetí ve Fioranu poté došlo k několika dalším testováním, konkrétně na tratích v Portimau a v Monze. Tam se již Ferrari objevilo se dvěma vozy. Dva speciály LMH také nasadí do kompletní příští sezony WEC.

Tovární tým bude startovat pod hlavičkou Ferrari – AF Corse. Prohloubí se tak partnerství značky s týmem Amata Ferrariho. Ten pro italského výrobce v nedávné minulosti získal na příklad 6 značkových titulů ve WEC v rámci LMGTE – PRO a letos je v duelu s Porsche a Corvette v boji o sedmý. Rozhodne se 12. listopadu v Bahrajnu.

Jezdecké sestavy

Budou to dvě trojice vyvolených, každá pro jeden z hypervozů 499P. I když se třeba Charles Leclerc nechal slyšet, že ho Le Mans s Ferrari velmi láká, Monačan se na La Sarthe zatím nepodívá.

Ferrari bude vybírat ze svých továrních pilotů pro GT program, kteří mají mnoho zkušeností z vytrvalostních závodů, WEC a i z Le Mans. Šest vyvolených ještě potvrzeno nebylo, nicméně s největší pravděpodobností budou vybráni z této skupiny: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Miguel Molina, Antonio Fuoco, Daniel Serra, Davide Rigon, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera.