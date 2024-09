Fernando se nabídl, že zaplatí část Adrianova platu, směje se Krack

Kdyby měl Fernando Alonso o pár let méně, nejspíše by byl nyní v přiměřené euforii. Minimálně na papíře to vypadá skvěle. Aston Martin má novou továrnu s novým vybavením a podepsal s řadou špičkových inženýrů. Tento týden potvrdil příchod Adriana Neweyho.

Papírové předpoklady ale nevyhrávají a Alonsovi je 43 let.

„Pro mě je tým Aston Martin svým způsobem týmem budoucnosti,“ řekl Alonso v Baku.

„V příštích měsících nás v týmu čekají docela dobré věci. Krok za krokem musíme všichni získat první vítězství v závodě a doufejme, že v budoucnu budeme bojovat o mistrovské tituly.“

„Jsem si vědom toho, že to chce čas, a ten do značné míry nemám. Ale jsem uvolněný a užívám si tu cestu.“

Alonso podle Astonu Martin hrál roli v přesvědčení Neweyho, aby se k týmu připojil.

„Napsal jsem mu, že s ním chci, jako asi každý, pracovat. Viděl jsem ho také na závodech historických vozů v Monaku, kde jsme si půl hodiny povídali.“

„Budu jezdit v roce 2026. Po roce 2026 budu jezdit... ve formuli 1, nebo v jiných sériích. Pokud nebudu jezdit ve formuli 1, budu nějakým způsobem v týmu Aston Martin, takže si tu zářnou budoucnost snad užiju.“

Když byl šéf týmu Mike Krack dotázán, zda Neweyho příchod změní Alonsovy plány, vtipkoval, že Španěl je tak nažhavený, že se nabídl, že zaplatí část Neweyho platu.

„Je jasné, že Fernando má v tomto týmu dlouhou budoucnost a byl z toho nadšený. V úterý dokonce říkal, že část Adrianova platu zaplatí ze svého. Mluvilo se o deseti, dvaceti procentech. Dnes zjistím, kolik to doopravdy bude.“

„Ale je opravdu vidět obrovský respekt, který k sobě tito dva lidé mají, a myslím, že chtějí něčeho dosáhnout. Pro Adriana bylo vždy přáním pracovat s někým, jako je Fernando, a naopak.“