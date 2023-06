Fernando by mohl závodit bez inženýra nebo stratéga, říká Steiner

Nico Hülkenberg a Kevin Magnussen nejspíše zůstanou u Haasu také v roce 2024.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

V případě Hülkenberga je setrvání u Haasu velmi pravděpodobné. Nad Kevinem Magnussenem visí otazníky, ale šéf týmu Guenther Steiner naznačil, že se jezdecká sestava v příštím roce nezmění.

„V tuto chvíli jsme celkem spokojeni s tím, co na jezdeckém trhu máme,“ řekl Steiner.

„Chceme být schopni oznámit naše jezdce co nejdříve, abychom se nemuseli dlouho zdržovat a jako loni vám říkat, že k oznámení dojde příští závod. To už je nuda.“

Haas letos bodoval celkem třikrát. Nejlepšího výsledku dosáhl při Velké ceně Austrálie, kde Hülkenberg projel cílem na sedmém místě.

Obdivuje Alonsa

Pokud by si ale mohl Steiner vybrat jakéhokoliv jezdce, nejspíše by zvolil Alonsa. V jedné z vět ve své knize „Survive to Drive“ říká, že Alonso je „starší než Bůh a každý týden ze sebe vydává sto procent“.

Steiner ho uvádí jako příklad jezdce, kterého by chtěl mít ve svém týmu každý manažer.

„Věřím tomu, co jsem napsal, je to skvělý jezdec,“ řekl Steiner, kterého cituje motorsport.nextgen-auto.com.

„Nejen kvůli svému talentu, ale také proto, že se v závodě dokáže vypořádat s jakoukoli okolností. Řídí své pneumatiky, předvídá, co udělají ostatní jezdci, vidí věci, které ostatní nevidí. Fernando by mohl závodit bez inženýra nebo stratéga, protože má i tyto skvělé schopnosti. Navíc jeho talent jako jezdce je obrovský.“