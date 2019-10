Fernando Alonso, Sebastian Vettel a jejich snaha zkrotit vzpínajícího koně

V uplynulých deseti letech přišli do Ferrari dva zkušení jezdci. Maranellskou stáj posílili s více než jedním titulem v kapse. Fernando Alonso odjel za Ferrari pět sezón a ačkoliv byl dvakrát blízko titulu, nedočkal se. V roce 2015 ho nahradil Sebastian Vettel, ale ani jemu se zatím nejvyšší cíl dosáhnout nepodařilo.

Ferrari čeká na titul mezi jezdci i konstruktéry už pořádně dlouho. Poslední jezdecký titul získalo v roce 2007, ten konstruktérský o rok později. Zatím to není nejdelší čekání. Mezi tituly Jodyho Schecktera (1979) a Michaela Schumachera (2000) uplynulo ještě mnohem více času.

Se zkušenostmi a mnoha lety před sebou

Fernando Alonso přišel do Ferrari se dvěma tituly mistra světa v 28 letech. Vztah s týmem se postupně vyhrotil. Klíčová pak byla údajně hádka s tehdejším šéfem Mattiem Mattiacim. „Auto nebylo konkurenceschopné a vše bylo stále smutnější. Takže odejít o rok či dva dříve by bylo asi lepší, ale víte, pokoušeli jsme se bojovat až do konce každého jednotlivého závodu,“ řekl Alonso v roce 2015. Jeho „projekt“ s McLarenem ale dopadl ještě hůře. Alonso se nedostal ani na pódium.

Sebastian Vettel přišel do Ferrari ve věku 27 let z Red Bullu, se kterým byl spojen od svých začátků a s nimž získal čtyři tituly. Vettel chtěl napodobit Michaela Schumachera, získat titul s jiným týmem než Red Bullem a vybudovat tým okolo sebe.



Foto: Getty Images / Dan Istitene, Ker Robertson