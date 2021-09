Fernando Alonso přiznal, že Räikkönena v podstatě nezná

Kimi Räikkönen a Fernando Alonso mají mnoho společného. Jsou to dva nejzkušenější jezdci na startovním roštu a také v historii. Oba jezdili za Ferrari, McLaren a do jisté míry také za Renault. Oba debutovali v roce 2001 a oba na nějaký čas z F1 odešli. Krátkou dobu byli také týmoví kolegové.

„Moc ne. Neznám ho natolik, abych si na něj mohl udělat názor,“ řekl Fernando Alonso, kterého cituje RacingNews365.com na dotaz, zda mu bude Iceman v paddocku chybět.

„Víme, že Kimi je zvláštní a dost plachý a s nikým si nevytváří velké vztahy. V roce 2014 jsem byl jeho týmovým kolegou ve Ferrari, ale ani ten rok jsme neměli možnost se poznat dostatečně dobře nebo více než teď, takže ano, nemohu k tomu nic říct.“

„Ve F1 je vždy dvacet jezdců. Jdeme v pořadí nahoru a dolů a někdy už ve sportu nejsme. Pravděpodobně je to jeho rozhodnutí. Myslím, že měl úžasnou kariéru, že si to tady užil. A určitě mu přeji do budoucna jen to nejlepší.“

Alonsovi sice Räikkönenova přítomnost mimo závodní dráhu chybět nebude, ale pochválil ho za jeho schopnosti jako závodníka a řekl, že v souboji kolo na kolo se na něj dá vždy spolehnout.

„Jako závodník ano, bude nám chybět, protože tu samozřejmě byl mnoho let a sváděli jsme spolu skvělé souboje,“ pokračuje Alonso.

„V minulosti více, protože jsme měli konkurenceschopnější vozy a bojovali jsme o šampionáty, pódia a podobné věci.“

„Vždy byl férový, ohleduplný. Vždy byl tvrdý soupeř, ale ze staré školy, takže byl vždy velmi férový a nebyly v tom žádné triky. Myslím, že v tomto ohledu mi bude chybět. Věděli jste, že mu můžete věřit, když jste byli bok po boku, protože on nikdy neudělá žádnou šílenost nebo něco, co by někoho ohrozilo. Byl to férový soupeř.“