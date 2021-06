Fenomenální závod, hodnotí Horner Pérezův výkon v Baku

„Věděli jsme, že je tady dobrý, ale nevěděli jsme, že je tak dobrý,“ řekl Horner o Pérezově závodě v Baku. Mexičan na okruhu už dříve získal dvakrát stupně vítězů.

„Celý víkend byl rychlý. Jediné kolo, ve kterém udělal chybu, bylo Q3, první pokus. Jeho závod byl fenomenální.“

„Kdyby se při první zastávce v boxech nezdržel, dostal by se přímo za Maxe – takové bylo jeho tempo v čistém vzduchu.“

„To, jak se bránil Lewisovi a jak to měl pod kontrolou, bylo neskutečné. Myslím, že to bude skvělé pro jeho sebevědomí, protože ho to nyní posunulo na třetí místo v šampionátu jezdců. Předčil očekávání.“

Podle Hornera dělá Pérez přesně to, co od něj tým očekává.

„Je skvělé, že máme nahoře obě auta,“ pokračuje Horner. Podle něj musí Pérez podávat stále stejné výkony, aby si zajistil místo v týmu pro sezónu 2022.

„Jsem opravdu spokojený s prací, kterou Checo odvádí. Jsme teprve v šestém závodě z 23, máme spoustu času, on si užívá působení v týmu, odvádí skvělou práci a jen musí pokračovat v tom, co dělá.“