Fenomenální výkon, hodnotí Horner Verstappenovu pole position

Verstappen porazil v souboji o pole position o 25 tisícin sekundy piloty Mercedesu Valtteriho Bottase a Lewise Hamiltona. Pro Red Bull je to první vítězná kvalifikace od loňského závodu v Brazílii. Zároveň letos poprvé vyhrál kvalifikaci vůz, který nebyl poháněn motorem Mercedes.

„Už tolikrát jsme letos měli tu sedačku pro třetí místo, Max si ji ve čtvrtek na tiskové konferenci odnesl i domů. Na konci zkrátka předvedl brilantní kolo. Je to velmi vyrovnané, mezi prvními třemi je to méně než desetina. Minulý týden byl naštvaný (Verstappen po kolizi s Charlesem Leclercem vypadl už prvním kole závodu, pozn. redakce) a tady dal takové kolo a získal pole position, fenomenální výkon,“ řekl Horner.

„Víte, že se na něj můžete spolehnout. Víte, že do toho dá vše. Vždy vás může překvapit a dnes to udělal. Před kvalifikací jsem si myslel, že máme jisté třetí místo. Můžete vidět tu reakci, co to znamená pro tým, který si to letos odpracoval.

„Měli jsme 9 z 10 nejrychlejších zastávek v sezóně. Byli neuvěřitelní. Honda znovu ukázala svou spolehlivost. Všichni letos pracovali velmi tvrdě.“

Z páté pozice do závodu vyrazí druhý pilot Red Bullu Alexander Albon. Podle Hornera bude moci v prvních kolech vytěžit ze startu na měkké sadě pneumatik, zatímco první tři startují na středně tvrdé směsi.

„Na startu bude rychlý. Alex odvedl v kvalifikaci slušnou práci. Je tak blízko jako byl v posledních čtyřech z pěti závodů. Co se závodní rychlosti měkké versus střední sady týče, nevydrží tolik, ale na začátku má rychlost. Pokud bude mít (Albon) dobrý start, může v závodě hrát roli,“ dodává Horner o Albonovi.