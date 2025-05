Fenomenální Palou! Španěl vyhrál 500 mil Indianapolis

109. ročník 500 mil Indianapolis piloty rozhodně nešetřil. Už dlouhý cyklus tréninků a kvalifikací poznamenalo několik drsných nehod a závod samotný od počátku komplikovalo počasí. Start byl pozdržen kvůli dešťovým kapkám a nutnosti vysoušet slavný ovál. Když se monoposty konečně daly do pohybu, tak ještě před vyvěšením zelené vlajky na studené trati havaroval Scott McLaughlin. Slavný tým Penske tak přišel o jeden ze svých vozů ještě před ostrým startem.

Po zhasnutí červených světel se ve „staré cihelně“ závodilo jen krátce. Už v prvním kole se Jack Harvey opřel do Marca Andrettiho, který narazil do bariéry. Nositel slavného jména tak ve svém jediném letošním závodě neujel ani jedno celé kolo. Za krátko sice došlo k restartu, nicméně další žlutá fáze byla vyhlášena po 19 kolech kvůli dalším dešťovým kapkám.

Ještě do poloviny závodu přišel konec pro několik dalších pilotů z širšího okruhu favoritů. Někdejší vítěz Indy 500 Alexander Rossi zamířil do boxů kvůli úniku provozních kapalin a jeho vůz na pit lane vzplál. Dramatickou situaci museli řešit mechanici s hasicími přístroji. Při vjezdu na boxovou uličky následně selhaly brzdy Rinusi VeeKayovi, který svůj vůz poničil o boxovou zídku. A zakrátko skončilo Indy 500 i pro nováčka a vítěze kvalifikace Roberta Švarcmana. Izraelský pilot stáje Prema nezvládl nájezd k mechanikům, několik jich zranil a poškodil svoji formuli natolik, že už nebyla schopná další jízdy.

Sen o absolvování Indy 500 a nejdelšího závodu sezony NASCAR Coca Cola 600 v jediný den si nesplnil Kyle Larson. Američan v Indianapolis havaroval v 91. kole a do kolize s ním se nešťastně zapletli také Kyffin Simpson a Sting Ray Robb. Larson poskytl televizní rozhovor a už jen smutně nasedl do vrtulníku, kterým přeletěl do Charlotte na start podniku NASCAR. A smutně skončilo Indy 500 ještě pro Josefa Newgardena. Pilota stáje Penske zastavil na cestě za historickým třetím triumfem v „cihelně“ v řadě za sebou problém s tlakem paliva. Pro celou Penskeho stáj to byla poslední hořká tečka za nevydařeným květnem. Penske se v Indianapolis neukazoval v dobrém světle už od kvalifikace, při které vyšlo najevo, že jeho mechanici prováděli nepovolené úpravy na vozech. Skandál stál místo pár vysoce postavených členů týmu.

O konečném pořadí v cíli se rozhodlo po posledním restartu během závěrečných třiceti kol. Po poslední zastávce v boxech se vrátil na trať na prvním místě David Malukas, než ale stihl nabrat patřičnou rychlost, dostal se před něj Alex Palou. Pětadvacet kol před cílem byl po své poslední zastávce u mechaniků před Malukasem a Palouem první Marcus Ericsson, který toužil po zopakování svého vítězství z roku 2022. Jenže ve chvíli, kdy zbývalo posledních čtrnáct kol, nechal Švéd jedinkrát pootevřenou vnitřní stopu. V tu chvíli druhý Palou nečekal na pozvání a vnitřkem se před Ericssona protáhl do čela. Ericsson už na cílové rovince v posledním kole na Španěla zaútočit nemohl, protože těsně před projetím pod šachovnicí byly po nehodě jednoho z vozů vyvěšeny žluté vlajky. Historicky prvním španělským vítězem Indy 500 se tak stal Alex Palou z týmu Chipa Ganassiho.

„Je to úžasné, vůbec tomu nemůžu uvěřit. Nebyl jsem si jistý, jestli Marcuse dokážu předjet. Podmínky na trati byly hodně těžké. Omlouvám se, už teď ztrácím hlas, a to jsou oslavy teprve na začátku,“ říkal bezprostředně po svém vítězství šťastný Palou v rozhovoru pro televizi FOX.

Alex Palou tak pokračuje ve fantastické sezoně. Španělský pilot, který mimo jiné nejednou testoval monopost F1 stáje McLaren, letos z šesti závodů IndyCar vyhrál už pět! Z triumfu se radoval dvakrát v Indianapolis (vyhrál zde Indy 500 i Grand Prix) a dále v St. Petersburgu, na Thermal Clubu a v Alabamě. Nejhůře letos dojel druhý v Long Beach a ještě před polovinou sezony je na nejlepší cestě k zisku svého čtvrtého titulu šampiona.

Kontrastem k Palouově štěstí byl v cíli smutek bývalého pilota F1 Marcuse Ericssona. Švéd vyhrál Indy 500 dosud jedinkrát v roce 2022 a od té doby tu byl dvakrát druhý. Jednou v roce 2023, kdy mu těsně unikla obhajoba, a podruhé v neděli.

„Je to bolestivé. Byli jsme blízko, ale nakonec je to podruhé druhé místo. Závod jsme měli rozjetý na vítězství, jenže to nám uniklo. Těžko se to kouše,“ uvedl Švéd pro FOX.

Sezona IndyCar bude nyní pokračovat 1. června závodem na městské trati v Detroitu.