Felipe Massa zvažuje právní kroky kvůli kontroverzní Velké ceně Singapuru 2008

Byl to jeden z nejkontroverznějších závodů v historii formule 1. Velkou cenu Singapuru 2008 vyhrál Fernando Alonso po startu z 15. místa. Pomohl mu k tomu týmový kolega a to dost „netradičním“ způsobem.

Ten příběh asi není potřeba příliš představovat. Fernando Alonso vyhrál Velkou cenu Singapuru 2008, kterou ovlivnil výjezd safety caru. Na tom není nic až tak divného. Někdo má při safety caru nebo červené vlajce štěstí a jiný smůlu.

Alonso zajel k mechanikům krátce předtím, než safety car vyjel a pořádně na tom vydělal. Safety car byl vyslán na trať po nehodě jeho týmového kolegy Nelsona Piqueta. Jak se ukázalo o rok později, Piquet boural záměrně.

Trest dostal Renault, Flavio Briatore i Pat Symonds. Jejich „doživotní“ zákaz působení ve F1 byl ale později zmírněn.

Na situaci asi nejvíce prodělal Felipe Massa. Do závodu startoval z pole position. Během chaosu po vyjetí safety caru zajel do boxů, ale zastávka se nepovedla. Massa odjel z boxového stání se suvenýrem v podobě tankovací hadice a propadl se na konečné 13. místo. Jeho rival v boji o titulu Lewis Hamilton dojel třetí, získal 6 bodů. Na konci sezóny pak vyhrál titul s náskokem 1 bodu na Massu.

Nové skutečnosti?

Massa už tehdy vyzval FIA, aby zrušila výsledky GP Singapuru, ale pravidla říkají, že po slavnostním předání cen po sezóně už nelze klasifikaci sezóny měnit.

Vyšetřování událostí v Singapuru, které provedla FIA, navíc neodhalilo žádné důkazy, které by naznačovaly, že Alonso a širší tým Renaultu o plánu věděli, nebo že by asistovali při jeho provedení, takže řídící orgán považoval změnu výsledku za nespravedlivou.

Nyní se však objevily nové skutečnosti. Podle nových komentářů Bernieho Ecclestona o porušení pravidel v Singapuru věděli on a FIA už před koncem roku 2008, a tak mohli zasáhnout.

V rozhovoru pro web F1-Insider Ecclestone uvedl, že on a tehdejší prezident FIA Max Mosley o situaci věděli „v průběhu sezóny 2008“.

„Rozhodli jsme se, že zatím nebudeme nic dělat. Chtěli jsme chránit sport a uchránit ho před obrovským skandálem,“ uvedl Ecclestone, který prý přesvědčil Piqueta, aby zatím zachoval klid a nic neříkal.

„Tehdy platilo pravidlo, že klasifikace mistrovství světa je po slavnostním předávání cen FIA na konci roku nedotknutelná. Hamiltonovi byla předána trofej a vše bylo v pořádku.“

„Měli jsme včas dostatek informací, abychom celou záležitost prošetřili. Podle stanov jsme měli za těchto podmínek závod v Singapuru zrušit. To znamená, že by se nezapočítával do šampionátu. Mistrem světa by se pak stal Felipe Massa a ne Lewis Hamilton.“

Massa zvažuje právní kroky

Tyto výroky vzbudily zájem Massy, který říká, že chce vyhodnotit, zda nyní existují důvody k tomu, aby se záležitost dále řešila právní cestou.

V rozhovoru pro Motorsport.com během nedávného víkendu Stock Car Pro Series Massa uvedl, že zvažuje právní kroky.

„Existuje pravidlo, které říká, že když je o šampionátu rozhodnuto, od okamžiku, kdy jezdec obdrží trofej šampiona, už nelze nic měnit, i kdyby se prokázala krádež.“

„V té době mi právníci Ferrari o tomto pravidle řekli. Šli jsme za dalšími právníky a odpověď zněla, že se s tím nedá nic dělat.“

„Ale po 15 letech jsme se dozvěděli, že bývalý majitel série říká, že na to přišel v roce 2008 spolu s prezidentem FIA a nic neudělali, aby nepošpinili jméno F1.“

„Je velmi smutné vědět, že výsledek tohoto závodu měl být zrušen a já bych měl titul. Nakonec jsem to byl já, kdo tímto výsledkem ztratil nejvíce. Zabýváme se tím, abychom to všechno pochopili.“

Massa uvedl, že situaci zatím zkoumá. Právníci budou zjišťovat, zda je možné ještě něco dělat. Některé věci už mohou být například promlčené.

Massa má však jasno v tom, že jeho motivace znovu se zabývat touto záležitostí není poháněna touhou po finanční kompenzaci.

„Nikdy bych po tom nešel s myšlenkou na finance,“ řekl Brazilec. „Šel bych po tom kvůli otázce spravedlnosti.“

Massa také uvedl, že v jiných sportech není neobvyklé měnit výsledky mnoho let po závodech, když se objeví nové důkazy o podvodech.

„Ve sportu jsme už zažili jiné situace, například Lance Armstrong (cyklista), kterému bylo prokázáno, že dopoval, a on přišel o všechny tituly. Jaký je v tom rozdíl?“

Na otázku, zda o této záležitosti mluvil se svým bývalým týmem Ferrari, Massa odpověděl, že „zatím ne“.

Šance na úspěch jsou malé

Pravděpodobnost, že by Massa uspěl jsou velmi malé. Klasifikace závodu i celé sezóny je dávno uzavřena, jak bylo už zmíněno.

Soudní systém FIA navíc jasně říká, že nejvyšším orgánem pro rozhodování je nezávislý Mezinárodní odvolací soud – a že všechny osoby zapojené do šampionátu souhlasí s tím, že se tím budou řídit, takže pro Massu bude obtížné využít civilní soudy.

Obtížná vymahatelnost byla také jedním z důvodů, proč Mercedes velmi rychle vzdal snahy o nápravu „křivdy“ po Velké ceně Abú Dhabí 2021.