Felipe Massa se chystá na Rolex 24 v Daytoně

Bývalého brazilského pilota F1 bychom měli v lednu vidět v Daytoně na startu nejslavnější americké čtyřiadvacetihodinovky.

Dvaačtyřicetiletý Massa by se měl úvodního podniku zámořského seriálu IMSA WeatherTech SportsCar Championship zúčastnit ve třídě LMP 2 s týmem Riley. Expilot F1 a formule E před dvěma týdny s americkou stájí poprvé testoval, na trati Road Atlanta usedl do prototypu LMP 3 Ligier JS P320 Nissan. Brazilec tak nasbíral první zkušenosti s uzavřeným sportovním prototypem.

Pro sezonu 2024 jsou u Rileyho zatím potvrzeni Američan Gar Robinson a Massův krajan Felipe Fraga, které bude pro vytrvalostní podniky doplňovat ještě Australan Josh Burdon. Tito tři se tento víkend účastní závěrečného podniku IMSA WSC Petit Le Mans na Road Atlanta.

Týmy LMP 2 pro čtyřiadvacetihodinovku v Daytoně pravidelně angažují i čtvrtého pilota do posádky, kterým by se v případě Rileyho měl stát právě Felipe Massa.

„Z historie už známe řadu případů, kdy se někdejší pilot F1 ukázal jako velmi rychlý jezdec třídy LMP 2. Jedním příkladem za všechny je Robert Kubica,“ rozpovídal se pro sportscar365.com manažer týmu John Donovan.

„Samozřejmě to vzbudilo náš zájem. Felipe Massa a Fraga společně závodí v brazilských Stock Cars, oba jsou to Brazilci a oba mají v Brazílii velké jméno.“

„S Felipem to byla šance, které jsme prostě museli využít. Už jsme ho v Atlantě měli ve voze LMP 3.“

„Nemůžeme si ho ani dostatečně vynachválit. Je to jeden z nejlepších lidí, se kterými jsem kdy pracovali. Vážně jsme zvědaví na to, co se nám do budoucna společně podaří. Samozřejmě se díváme především směrem k Daytoně,“ dodal Donovan.

Felipe Massa by měl v Daytoně v listopadu znovu testovat s vozem LMP 3. Poté se zřejmě definitivně rozhodne o jeho lednovém startu v Rolex 24. Slavná zámořská čtyřiadvacetihodinovka se pojede 27.-28. ledna a pravidelně láká řadu hvězd včetně expilotů F1. V médiích se též spekuluje o premiérovém startu Alexe Albona.