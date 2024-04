Felipe Massa má novou práci. Od VC Singapuru převezme řízení safety caru

Právní tým Felipeho Massy nedávno informoval o tom, že podal žalobu na FIA, F1 a Bernieho Ecclestona, a to kvůli tomu, že zmíněné strany nezahájily včas vyšetřování Velké ceny Singapuru 2008, kterou ovlivnila nehoda Nelsona Piqueta mladšího.

Připomeňme, že Brazilec ve službách Renaultu tehdy na pokyn týmu úmyslně havaroval, aby tím zařídil výjezd safety caru ve chvíli, kdy se to nejvíce hodilo jeho týmovému kolegovi Fernandovi Alonsovi. Plán Renautlu vyšel, jelikož se Španěl dostal do vedení a to následně již udržel až do cíle.

Na výjezd zpomalovacího vozu naopak doplatil Massa, jehož mechanici nezvládli neplánovanou zastávku v boxech, když ho v chaosu nechali odjet i s tankovací hadicí. Pilot Ferrari nakonec nebodoval a i kvůli tomu v závěru sezony podlehl v boji o titul Lewisi Hamiltonovi.

Veřejnost se o podvodu Renaultu dozvěděla až 12 měsíců poté, tedy ve chvíli, kdy už nebylo možné výsledky šampionátu měnit. Massa však nyní tvrdí, že představitelé FIA a F1 o kauze věděli včas a že vše jen chtěli zamést tzv. pod koberec. Brazilec proto podal žalobu s cílem získat vysoké odškodné.

FIA a F1 však nechtěly Massovi platit desítky milionů dolarů, a proto obě organizace přišly s kompromisním návrhem, se kterým Brazilec souhlasil.

Massa symbolicky od letošní Velké ceny Singapuru převezme od Bernda Mayländera roli řidiče safety caru a v této pozici setrvá až do konce letošní sezony. V roce 2025 se pak bude s Mayländerem střídat.

„Chtěl bych Felipemu Massovi poděkovat za to, že přistoupil na naše kompromisní řešení. Jak víte, od mého nástupu do funkce na tom není FIA finančně úplně dobře, takže není v silách federace platit Felipemu vysoké odškodné za události v roce 2008,“ uvedl prezident FIA Muhammad bin Sulajim.

„Tím, že Felipe vezme brigádu v podobě řízení zpomalovacího vozu, zabijeme několik much jednou ranou. Felipe si přivydělá, zatímco naši federaci to nebude stát žádné extra výdaje, vzhledem k tomu, že ušetříme na mzdě Bernda, který si naopak velmi rád odpočine,“ dodal bin Sulajem.

Radost z domluvy má i seriál F1, která také čelila žalobě ze strany Massy.

„Jménem FOM (Formula One Management) bych chtěl vyjádřit poštěšení, že jsme se takto domluvili. Na celé akci se budeme podílet tak, že Felipeho jmenujeme ambasadorem udržitelného paliva, na který bude safety car od letošní Velké ceny Singapuru jezdit,“ prohlásil šéf F1 Stefano Domenicali, který byl shodou okolností v roce 2008 Massovým šéfem u Ferrari.

„Také bych se chtěl při této příležitosti Felipemu omluvit za to, že jsem tehdy u Ferrari tolik prosazoval využívání semaforu pro odjezd z boxovacího stání. Dnes už vím, že to nebyl úplně nejlepší nápad,“ dodal Ital.

„Jsem moc rád, že se opět vrátím do kolotoče F1. Titul z roku 2008 mi to sice nevrátí, ale lepší než drátem do oka,“ okomentoval Massa mimosoudní vyrovnání, které bylo oznámeno dnes 1. dubna.