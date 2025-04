Fastfoodovému řetězci Lewise Hamiltona se nedaří, v Británii uzavřel všechny pobočky

Lewis Hamilton má vedle závodění v F1 spoustu dalších aktivit, mezi které se řadí i podnikání a investice.

V portfoliu sedminásobného šampiona a pilota Ferrari nechybí ani řetězec fastfoodů Neat Burger, jenž se specializuje na prodej veganských produktů, včetně burgerů vyrobených z rostlinných surovin.

Vedle Hamiltona, který je již několik let sám veganem, do značky Neat Burger investoval rovněž slavný hollywoodský herec Leonardo DiCaprio.

Osud zmíněné fastfoodové značky je však ohrožen, jelikož byl Neat Burger, jak uvádějí britská média vč. deníku Sun, kvůli finančním ztrátám, které jen za rok 2022 dosáhly výše 10 milionů dolarů, donucen uzavřít většinu svých poboček.

V současné době jsou mimo provoz všechny pobočky sídlící ve Velké Británii, což by mohlo znamenat ztrátu až 150 pracovních míst. Vedle toho byly uzavřeny restaurace v New Yorku a momentálně by měly fungovat jen zbylé dvě, které se nachází v Itálii.