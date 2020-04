FAQ: Formule 1 v době koronavirové

V tuto chvíli to nikdo neví. Prvním „zatím neodloženým“ závodem je Velká cena Francie 28. června, ale její odklad je zřejmě jen otázkou času.

Ve hře je několik možných opatření, která by mohla umožnit kalendář nahustit. Jedním z těch, které můžeme považovat za jisté, je natažení kalendáře do prosince (původně se mělo končit v Abú Dhabí 29. listopadu). Vyloučit nelze ani dvoudenní závodní víkendy, případně konec sezóny v lednu 2021.

Formule 1 věří, že bychom mohli vidět 15 až 18 závodů . Je to ale jen odhad.

Které závody letos určitě neuvidíme?

S jistotou to můžeme říct o Monaku, které bylo letos definitivně zrušeno – v ulicích Monte Carla se přitom jezdilo každoročně od roku 1955. Velmi nepravděpodobná je Velká cena Austrálie a to z logistických důvodů a také kvůli tomu, že se nejedná o permanentní okruh, ale zázemí se musí vybudovat. Austrálie sice věří, že by se mohlo letos ještě jet, ale F1 považuje závod za zrušený.

Oficiálně odložené pak byly grand prix:

Bahrajnu,

Vietnamu

Číny

Nizozemska

Španělska

Ázerbájdžánu

Kanady



Foto: Activepictures / Jiří Křenek