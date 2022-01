Fanoušci vybrali pět nejlepších závodů loňské sezóny formule 1

Sezóna, která nabídla boj o titul mistra světa až do posledního kola posledního závodu, kdy Max Verstappen předjel Lewise Hamiltona a získal svůj první titul, nabídla řadu dramatických závodů.

19 % respondentů vybralo za nejlepší závod sezóny Velkou cenu Itálie. Závod na Monze byl jedním z těch, ve kterých spolu Verstappen s Hamiltonem kolidovali. Oba byli po kontaktu v první šikaně vyřazení ze závodu.

Tím se otevřela cesta McLarenu k prvnímu vítězství od roku 2012. Za vítězným Danielem Ricciardem podtrhl úspěch týmu z Wokingu druhým místem jeho týmový kolega Lando Norris.

Druhým nejzajímavějším závodem bylo podle fanoušků finále a rozhodující mistrovský závod v Abú Dhabí, kterému dalo hlas 16 % fanoušků.

Na třetím místě skončila Velká cena São Paula. Také v ní spolu Hamilton s Verstappenem tvrdě bojovali a dostali se přitom až mimo trať. Po stíhací jízdě z desátého místa vyhrál Hamilton před Verstappenem.

Čtvrté místo získal závod v ázerbájdžánském Baku. V něm na svůj první triumf v barvách Red Bullu dosáhl Sergio Pérez poté, co jeho týmový kolega Verstappen a Lance Stroll z Astonu Martin dostali defekt pneumatiky. Hamilton udělal velkou chybu při restartu závodu, probrzdil do první zatáčky a propadl se.

Pětici nejlepších uzavírá deštěm poznamenaný závod v Maďarsku. Valtteri Bottas v úvodní zatáčce způsobil na mokré trati hromadnou kolizi, na kterou doplatili také jezdci Red Bullu.

Před restartem závodu pak na osychající trati většina startovního pole zajela do boxů pro pneumatiky do sucha a na startovním roštu zůstal jako jediný Hamilton na pneumatikách do přechodných podmínek, zatímco ostatní vyrazili do závodu z boxů na suchých pneumatikách. Esteban Ocon získal pro sebe a pro Alpine první vítězství ve F1.

Průzkumu pro oficiální stránky formule 1 se zúčastnilo přes 52 tisíc fanoušků.