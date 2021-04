Fanoušci se diví, jak mohl Hamilton beztrestně couvat po trati. Vysvětlení je jednoduché

Lewis Hamilton ve 31. kole při předjíždění jezdců o kolo zpět vyjel z trati do kačírku u šikany Tosa.

Štěrková zóna je v Imole k jezdcům poměrně vlídná. Není problém se z kačírku dostat zpět na trať. Hamilton byl trochu netrpělivý a při snaze se dostat na trať si poškodil přední křídlo.

Další počínání Hamiltona už na videu níže zachyceno není. Hamilton začal couvat – nejdříve v kačírku ale poté i krátce po trati. Nebylo to nebezpečné? Na sociálních sítích se ihned rozjely vášnivé diskuse, že sportovní komisaři chování Hamiltona nepotrestali.

Hamilton v posledních letech startuje z čela startovního pole, takže má menší pravděpodobnost incidentů a tedy i trestů. Neznamená to však, že by se mu vyhýbali a že by na něj nebyli sportovní komisaři přísní. Vloni byl v Rakousku potrestán za nezpomalení pod žlutými vlajkami a za kolizi s Albonem. V Itálii pak dostal slavnou penalizaci za vjetí do boxů v době, kdy byl vjezd do boxů zakázán. Všichni si také pamatují na incident s nácvikem startu v Soči.

Tentokrát ale nebyl Hamilton ani vyšetřován. Proč?

Incident z roku 1989

Někteří při této příležitosti zavzpomínali na incident z Velké ceny Portugalska 1989. Do Portugalska se shodou okolností podíváme za dva týdny, ale půjde o jiný okruh. V roce 1989 se jelo v Estorilu.

Nigel Mansell tehdy minul boxové stání (viz video níže), a tak si zacouval zpět. Za to viděl černou vlajku a ze závodu byl diskvalifikován.

V boxové uličce mohou s vozem manipulovat pouze maršálové a v určité části mechanici týmu. Zařadit zpátečku v boxech je z pohledu bezpečnosti jedním z největších hříchů. V článku 28.3 Sportovních pravidel uvádí: „Vůz nesmí v boxové uličce nikdy couvat s využitím vlastního pohonu.“

Couvání na trati nebo obecně v jiných částech okruhu pravidla nezmiňují. Jezdci využívají zpátečky zejména na městských tratích, jako je Monako a Baku, kde se občas dostanou do úzkých únikových zón. Vůz F1 se dokáže otočit na pětníku, ale někdy musí jezdec i vycouvat.

Jediným požadavkem na jezdce, pokud couvá, je, aby to bylo provedeno „bezpečným způsobem“. Upravují to dva články pravidel.

V článku 27.3 se uvádí: „Pokud auto opustí trať, může se na ní jezdec znovu vrátit. Je to však možné pouze, pokud je to bezpečné a bez získání trvalé výhody.“

Článek 27.4 dodává: „V žádném případě nesmí být auto řízeno zbytečně pomalu, nevypočítatelně nebo způsobem, který by mohl být považován za potenciálně nebezpečný pro ostatní jezdce nebo jakoukoliv jinou osobu.“

V okamžiku, kdy se Hamilton dostal mimo trať, sledoval jeho počínání Michael Masi, který současně sledoval týmové rádio.

„Jednalo se o couvání ze štěrkové zóny na okraj trati,“ řekl Masi, kterého cituje Motorsport.com. „Poslouchali jsme Lewisovo rádio mezi ním a jeho týmem. Radili mu, kde se právě nachází. Za těchto okolností jsem neuvažoval o tom, že bych to ohlásil stewardům.“

„Je to případ od případu. Musíte prověřit celou řadu okolností, které se toho týkají.“

Podle záznamu týmového rádia Hamilton po nehodě neřekl nic. Jeho inženýr mu nejdříve řekl, že se blíží Alonso a Mazepin. To bylo v době, kdy se Hamilton snažil zařadit zpátečku, což mu podle jeho slov trvalo věčnost a myslel si, že to nebude fungovat. Následně byl Hamilton už při couvání upozorněn na Sainze, Gaslyho a Vettela. Po návratu na trať mu inženýr řekl, že se blíží Ricciardo.