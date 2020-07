Fanoušci Ferrari budou muset být trpěliví. Vítězit začneme až v roce 2022, říká Elkann

Zřejmě ani ten největší optimista a nejvěrněji fanoušek Ferrari v jedné osobě neočekává, že by maranellská stáj letos získala vytoužený titul.

V příštím roce může Ferrari nasadit vylepšený motor a také upravit vůz (i když vývoj je částečně zmrazen), ale mnohem větší šance se naskytnou v roce 2022, kdy vstoupí do hry nová pravidla.

„Ferrari prochází těžkým obdobím, které začalo hluboko v minulosti,“ řekl Elkann pro Gazzettu dello Sport.

„Pohár konstruktérů jsme nevyhráli od roku 2008, šampionát jezdců od roku 2007.“

„Proběhl vítězný cyklus Red Bullu díky aerodynamické kapacitě a poté Mercedesu díky jejich skvělým schopnostem v oblasti technologií hybridních motorů.“

„Letos nejsme konkurenceschopní kvůli projektovým chybám. Měli jsme řadu strukturálních slabin, které již nějakou dobu existují v aerodynamice a dynamice vozu. Také jsme přišli o výkon motoru.“

„Skutečnost je taková, že naše auto není konkurenceschopné. Viděli jste to na trati a uvidíte to znovu. Dnes klademe základy pro to, abychom byli konkurenceschopní a vrátili se k vítězství, jakmile se v roce 2022 změní pravidla. Jsem o tom přesvědčen.“

Elkann uvedl, že zmrazení šasi, které brání týmům podstatně změnit své vozy, je hlavním faktorem, proč se Ferrari nemůže rychle vrátit zpět na čelo.

Na otázku, jak moc to Ferrari škodí, řekl: „Hodně, vzhledem k tomu, že jsme začali špatně.“

„Musíme být realističtí a vědomi si strukturálních slabostí, s nimiž žijeme deset let a které zdůraznil přechod na hybridy.“

Podle Elkanna Ferrari souhlasilo s novými pravidly, protože je přesvědčeno, že v rámci F1 je potřeba větší konkurenceschopnosti.

„Nevnímáme omezení rozpočtových limitů jako omezení naší schopnosti vyhrát. Bereme to jako výzvu. Naši inženýři, mechanici a jezdci najdou v těchto svazcích sílu a kreativitu, aby přivedli Ferrari zpět nahoru. Osobně jsem nikdy v posledních 10 letech neviděli tak soudržného a silného ducha.“

Čeká nás dlouhá cesta

„Fanoušci trpí stejně jako my, ale víme, že jsou nám nablízku. Proto je důležité, abychom k nim byli upřímní. Čeká nás dlouhá cesta.“

„Když Todt v roce 2000 zahájil historický cyklus, dostali jsme se z půstu, který trval více než 20 let od roku 1979. Od chvíle, kdy v roce 1993 přišel do Maranella, mu trvalo dlouho, než vrátil Ferrari k úspěchu.“

„Důležité je pracovat společně na trati a mimo ni, budovat krok za krokem Ferrari, které chceme.“

Elkann také zdůraznil, že věří Binottovi. „Plně. Také proto, že Mattia Binotto, který se před rokem chopil kormidla Scuderie, má všechny dovednosti a vlastnosti, aby mohl zahájit nový vítězný cyklus. Byl ve Ferrari s Todtem a Schumim. Ví, jak vyhrát. Od příštího roku bude pracovat se dvěma jezdci, kteří jsou mladí a ambiciózní jako my.“