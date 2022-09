Fanoušci bučeli na FIA, ne na Verstappena, myslí si Binotto

Maxe Verstappena po závodě v Monze vypískali. Podle šéfa Ferrari to souviselo se způsobem, jak se závod dojel.

Jezdec Ferrari se sice v Monze dostal na stupně vítězů, ale závod vyhrál Max Verstappen. Fanoušci ho během rozhovorů po závodě vypískali.

„To se stává,“ řekl Verstappen po závodě. „Všichni mi říkali, že na mě bučeli a podobně, ale nakonec jsem tu proto, abych se pokusil vyhrát závod, což se nám podařilo.“

„Někteří lidé to samozřejmě nedokážou ocenit, protože jsou to velmi vášniví fanoušci jiného týmu. Je to tak, jak to je. Můj den to nezkazí, užívám si tento okamžik.“

Podle Binotta bučení souviselo spíše se způsobem, jak závod skončil. „Bučení na jezdce není nikdy skvělé, obzvlášť na Maxe, nejrychlejšího jezdce na trati a zaslouženého vítěze, to není dobré,“ řekl Binotto.

„Bučení od našich Tifosi bylo spíše směrem k FIA a tím, že bučeli na vítěze, se snažili bučet na FIA. Tifosi na trati věřili, že by safety car mohl skončit a mohli jsme mít pár kol pro dnešní show, pro bitvu na trati.“

Binotto byl jedním ze šéfů týmů, kterému se nelíbilo, že se závod dojel za safety carem.

„Dojet za safety carem není nikdy skvělé... ani pro nás, ani pro F1, ani pro show,“ řekl šéf Ferrari Mattia Binotto pro Sky F1. „Myslím, že dnes bylo dost času na to, aby FIA jednala jinak.“