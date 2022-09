Fallowsovi Aston Martin připomíná počátky Red Bullu

Dan Fallows letos v dubnu nastoupil do funkce technického šéfa Astonu Martin. Přestup z Red Bullu však nebyl snadný.

V roce 2014 se Dan Fallows stal předmět sporu mezi Red Bullem a McLarenem. Chtěl odejít z Red Bullu a hledat nové výzvy ve Wokingu. Následně si to ale rozmyslel, což se samozřejmě McLarenu vůbec nelíbilo. Celá věc měla skončit před soudem, ale nakonec došlo mezi oběma týmy k dohodě.

Ani druhé zaječí úmysly se neobešly bez problémů. Fallows měl totiž s Red Bullem smlouvu do poloviny roku 2023 a tým trval na jejím dodržení.

V lednu však vydaly oba týmy společné prohlášení, že Fallows nastoupí k Astonu Martin od 2. dubna.

V rozhovoru pro web týmu Fallows uvedl, že pozornost, kterou jeho přesun vzbudil, byla „skutečně trapná.“

„Zvlášť, když vám přátelé posílají zprávy s odkazy na články o vás,“ řekl Fallows. „Nikdy jsem se o takové věci nezajímal – nejsem v oboru kvůli publicitě. Jediné, co mě zajímá, je vyrábět rychlá auta.“

Fallows se už u Astonu Martin rozkoukal a zjistil, že mu připomíná počátky Red Bullu. Tým z Milton Keynes nevznikl na zelené louce, je to v podstatě bývalý Jaguar. Fallows pro něj pracoval až do doby, kdy ho převzal Red Bull. Poté se přesunul k Dallaře, ale po dvou letech (v roce 2006) byl zpět.

„Jednou z nejvíce vzrušujících částí cesty Red Bullu bylo, když se tým vyvinul z Jaguaru,“ řekl Fallows. „Malý tým s velmi omezeným rozpočtem měl najednou výrazně vyšší rozpočet, více zdrojů a více technické síly přímo na vrcholu organizace.“

„Sledovat, jak tým roste, být součástí tohoto růstu, být součástí úspěchu, dokonce i dělat chyby a učit se z nich, bylo neuvěřitelně vzrušující. To, co se nyní děje v Astonu Martin, je velmi podobné tomu, co se tehdy odehrávalo v Red Bullu.“

Fallows ještě u Red Bullu stihl začátek vývoje letošního vozu RB18. „V době, kdy jsem odešel, byla hotova zhruba polovina práce na vývoji aerodynamiky. Docela dobře rozumím tomu, co udělali a jak k věcem přistupovali.“

Aston Martin v Red Bullu překvapil upgradem, který byl velmi podobný Red Bullu. Je ale nepravděpodobné, že by s tím měl Fallows něco společného. Bylo to příliš brzy.

„Vylepšení bylo navrženo už předtím, než jsem dorazil. Naprosto chápu, proč to tým udělal. Vůz byl vždy navržen s ohledem na dva koncepty a od samého počátku měli pocit, že se vydali špatným směrem.“

Fallows také potvrdil, že Aston Martin chystá další vylepšení. Tým je nyní v šampionátu předposlední, ale podle Fallowse existují také pozitiva.

„V rámci programu na snížení hmotnosti vozu a zlepšení aerodynamického výkonu máme pro Singapur několik nových věcí.“

„Je to o tom, jak udělat auto rychlejší, ale také o autě pro příští rok. Je důležité neustále nasazovat výsledky vývoje na vůz a nepromarnit žádnou příležitost otestovat je na trati. Svému aerodynamickému tunelu a CFD nástrojům můžete věřit, jak chcete, ale skutečnou odpovědí je, co se děje na trati.“

„Abychom si vybudovali důvěru v to, co děláme pro rok 23 – ve směru, kterým se ubíráme – musíme na trať neustále přinášet aktualizace. Reakce jezdců na změny, které jsme v sezóně provedli, byla dobrá a také jsme viděli zlepšení ve výkonu vozu, takže to ukazuje, že jsme na správné trajektorii.“