F2 na Silverstone: Za deště vyhrál Antonelli, Staněk po startu z poslední pozice získal bod za osmé místo

Ve Velké Británii, kam se formule 2 přesunula ke svému osmému závodnímu víkendu, aktuálně vládne počasí, které má k českému létu opravdu daleko. Na okruhu Silverstone teploty dnes dosahovaly maximálně deseti stupňů a pršelo až v takové míře, že musel být odsunut dopolední závod formule 3. Přes oběd ale přeci jen déšť ustal, takže se formule 2 mohla vydat na trať.

Do dnešního sprintu se na pole position postavil Antonelli, vedle něj Maloney, druhou startovní řadu obsadil Maini a Crawford, třetí řada patřila Bortoletovi a Bearmanovi, čtvrtá pak pilotům MP Motorsport Colapintovi a Haugerovi, do páté řady se postavil Martins a vítěz včerejší kvalifikace Hadjar. Staněk se i přes světlé záblesky z deštivého tréninku kvalifikoval na suché trati opět jako poslední.

Těsně před startem závodu F2 začalo znovu pršet, takže ředitelství závodu rozhodlo, že se bude startovat za safety carem. Když se začalo závodit, Antonelli si první pozici bezpečně uhlídal. Bearman začal útočit na Bortoleta, ovšem neúspěšně a jak se později ukázalo, poškodil si o něj přední křídlo. Viditelnost na trati se velmi rychle zhoršila. Přesto Bortoleto dokázal pěkným manévrem překonat Crawforda. Bearman se mezitím kvůli poškozenému vozu začal propadat zpět, a jelikož v první zatáčce překážel kus jeho předního křídla, byl do závodu povolán virtuální safety car.

Co se týče rivalů v bitvě o titul, s deštivými podmínkami si lépe uměl poradit Aron, ten Hadjara dokázal v přímém souboji na konci první desítky předjet.

Ale pak se Correa dostal do hodin a svůj vůz odstavil těsně u trati. V závodě se nejprve objevil safety car, ale vzápětí ředitelství závodu shledalo podmínky na trati jako příliš nebezpečné a ve čtvrtém kole byla vyvěšena červená vlajka.

Restart závodu proběhl znovu za safetycarem. Když se začalo znovu závodit piloti Invicty se pustili do vzájemného souboje, který trval prakticky po celý zbytek závodu, ale Bortoleto zatím svého týmového kolegu Mainiho předjet nedokázal. Dopředu se začal probojovávat Martins, který už zdolal Haugera a Colapinta. Deštivé podmínky sedly i Staňkovy, po startu z posledního 22. místa jezdil zatím patnáctý.

Další souboje přinesly drama v bitvě o titul. O´Sullivan na konci první desítky předjížděl Arona, ale mezi oběma vozy došlo ke kontaktu. Aron příliš zpomalil a zezadu do něj narazil Marti z Camposu. To by mohla být skvělá příležitost pro Hadjara konečně zmenšit Aronův náskok v čele šampionátu. Francouz se ovšem nemohl radovat dlouho, o několik zatáček dále se totiž dostal mimo trať a závod tak skončil i pro něj! Přišla tedy šance alespoň pro Maloneyho, který jezdil aktuálně druhý.

Na trati se objevil další safety car. Pořadí na čele v tu dobu bylo Antonelli, Maloney, Maini, Bortoleto, Marti, Crawford.

Po restartu mokré podmínky nezvládl Bearman ani Martins a pro oba dva tak závod skončil mimo trať. Ovšem komu se nezvykle dařilo byl Roman Staněk, na kterého se teď přesunuly i pohledy kamer. Po startu z chvostu pole jezdil již na desátém místě a před sebou měl bojující dvojici Maiyatu a Dürksena. Ani pilot AIX Racing nakonec deštivé podmínky nezvládl a dostal se do hodin. Český pilot se tak posunul na deváté místo a ten jeden bod za osmé místo si musel už opravdu poctivě vybojovat. Staněk neváhal a Miyotu parádním způsobem předjel.

V posledním kole se konečně dostal do finále i souboj mezi piloti Invicty, Bortoleto si to všechno nechal nakonec a svého kolegu předjel na cílové rovince. Zajistil si tak pro sebe poslední příčku na stupních vítězů.

Nevíce pozornosti ale už samozřejmě patřilo Antonellimu, který za deště ukázal bezchybnou jízdu, a ve svých sedmnácti letech získal první vítězství ve formuli 2. Druhý dojel Maloney a třetí již zmiňovaný Bortoleto.

Roman Staněk si po startu z 22. místa připsal jeden cenný bod za 8. místo v cíli.

Výsledky